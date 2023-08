Hailey Bieber: l’abito oro è pura poesia

Quando si parla di look iconici non si può non nominare lei, Hailey Rhode Baldwin Bieber. Modella, ma, soprattutto, influencer di mode sempre al passo con i tempi. È la più amata e copiata dalle giovani generazioni. Il perché è semplice: i suoi outfit sono senza tempo, riutilizzano gli elementi che tutte abbiamo nell'armadio in chiavi sempre nuove e giovanili. Certo, non mancano nelle sue uscite abiti iconici e magnifici, come questo mini-dress oro rosa, con il quale ha attirato inevitabilmente lo sguardo della sua New York.