Sofia di Svezia incinta, come sta la Principessa dopo la positività al Covid

Sofia di Svezia, la terza gravidanza

Dopo l’annuncio ufficiale della terza gravidanza della Principessa Sofia avvenuto a dicembre, la salute dei Reali di Svezia ha destato qualche preoccupazione a causa del Coronavirus.

Carlo Filippo e Sofia di Svezia avevano infatti cominciato a manifestare i classici sintomi influenzali alla fine di novembre ed erano stati messi subito in quarantena. La situazione aveva allarmato l’intera Famiglia Reale perché la coppia in quei giorni aveva preso parte ai funerali del fratello della Sovrana, nonché zio del Principe, Walther Sommerlath.

La Principessa, prima di vivere sulla sua pelle l’esperienza del virus, si era prodigata per dare il suo contributo al sistema sanitario svedese, partecipando e completando con successo un programma di formazione online che la abilitasse al volontariato nella struttura ospedaliera di cui è Presidentessa Onoraria, il Sophiahemmet Hospital.

La notizia che tutti aspettavano arriva proprio da Palazzo attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata alla rivista svedese Svensk Damtiding, e le parole sono una chiara rassicurazione sulle condizioni di Sofia: “la Principessa sta bene e tutto procede per il meglio”.

A corredo della lieta notizia della gravidanza, è stata pubblicata anche una foto sul profilo Instagram ufficiale della Famiglia Reale svedese, in cui Carlo Filippo e Sofia sono ritratti in bianco e nero, sorridenti e sereni. Nel post si legge che il terzogenito della coppia dovrebbe arrivare verso la fine di marzo, al più tardi nelle prime settimane di aprile del 2021. Sofia e Carlo Filippo sono già genitori di Alessandro (4 anni) e Gabriele (3 anni).

Dopo le foto di rito e quelle realizzate in occasione di Santa Lucia, dove la gravidanza della Principessa è appena accennata, ora il mondo aspetta di vedere il pancione di Sofia, in attesa di conoscere poi di persona il Royal Baby che arriverà in primavera.

Sofia di Svezia ha compiuto all’inizio di dicembre 36 anni e quella che vive insieme a suo marito Carlo Filippo è una favola moderna che fa sognare le più romantiche: lei con un passato da modella e lui descritto per anni come uno scapolo d’oro, dal 2010 sono una delle coppie Reali più amate, e ora, superata anche la paura del virus, la famiglia è pronta ad allargarsi ulteriormente.