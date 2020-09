Cristina D’Avena in bikini a 56 anni stupisce Instagram

editato in: da

Le vip over 40 splendide in costume

Cristina D’Avena ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in bikini nero: a 56 anni è uno schianto. Ma ad attrarre l’attenzione dei fan c’è anche il commento sibillino che la cantante ha lasciato a corredo dello scatto.

Ma procediamo con ordine. Cristina D’Avena, che si trova a Montecarlo come lei stessa ci rivela sui social, ha pubblicato sulla sua pagina social uno scatto mozzafiato. Sguardo fisso all’obiettivo, i lunghi capelli sciolti sulle spalle, mentre il bikini nero esalta il décolletée perfetto e la pancia piatta. Insomma a 56 anni, la protagonista di Kiss Me Licia fa invidia alle 20enni. E non è nemmeno la prima volta quest’estate che lascia tutti senza fiato. Mentre distrae i follower col suo fisico scolpito, scrive: “Ciak… Si gira... Vi penso! 💗”.

Una frase ambigua che potrebbe annunciare qualche nuovo progetto in vista? Magari una nuova clip o un film? Persino Il Corriere della Sera s’interroga sul futuro della cantante. Qualcuno tra i commenti di Instagram le chiede: “Che tipo di film stai girando?…”Lei al momento non svela altro.

Intanto, in molti si precipitano a farle i complimenti, stupiti e affascinati dalla loro beniamina: “Ci fai sognare sia da adolescenti che da adulti! Sei unica! 🔥”. E poi: “Ma più avanzi con l età e più migliori🚀💯”. Qualcuno non crede ai suoi occhi: “Ditemi che è proprio Cristina la ragazza che sentivo sempre cantare nei cartoni animati cioè ma che bomba sexy è diventata ao”. Altri azzardano a un paragone con Britney Spears: “Britney Spears mora praticamente 🙌🙌”. Ma tutti concordano che Cristina D’Avena fa sognare sia da piccoli che da grandi.