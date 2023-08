Cristina D’Avena come Barbie Girl: il bikini “omaggio” della cantante

Fonte: IPA “Barbie” per una notte: i look sul red carpet con Annalisa (ma è un’altra la più bella)

Cristina D’Avena ha affascinato generazioni di piccoli ascoltatori con la sua voce unica. La cantante, infatti, ha interpretato decine di sigle di cartoni animati rimaste nel cuore degli ascoltatori, anche adesso che sono diventati adulti e, perché no, a loro volta genitori. Da anni, la cantante del Valzer del moscerino affascina grandi e piccini con le sue date live in giro per tutta la penisola, sempre prenotatissime. La cantante porta sul palco le sigle dei cartoni animati più famosi, vecchi e nuovi successi, che incontrano il favore di un ampio pubblico, che la segue con affetto.

Ma anche sui social networks, Cristina D’Avena raccoglie molti consensi per i contenuti postati. In occasione del Ferragosto, la cantante ha voluto giocare coi suoi followers scegliendo un costume da vera Barbie Girl.

Il bikini di Cristina D’Avena segue il trend del momento: Barbie

Il film di Barbie, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 21 luglio è un successo planetario. Margot Robbie, protagonista dell’amata pellicola cinematografica, ha saputo impersonare e rendere “reale” la bambola più amata dalle bambine di tutto il mondo in modo credibile. Anche i suoi look fuori dal set sono stati studiati per ricordare gli outfit più iconici dell’amata bambola, continuando il gioco di finzione con gli spettatori.

Dopo l’uscita del film, Barbie e il suo fantastico mondo rosa sono diventati un trend mondiale e molti vip hanno deciso di omaggiare la bambola con outfit tematici. Sul red carpet della premiere italiana del film, le star nostrane hanno indossato le diverse tonalità del rosa. Ma anche Leonor di Spagna ha omaggiato l’iconico giocattolo con un outfit total pink.

Non è rimasta indenne alla Barbie mania neanche Cristina D’avena, che ha interpretato il tema con un outfit davvero sorprendente. La cantante amata da grandi e piccini, infatti, ha recentemente postato uno scatto, sul suo account Instagram ufficiale, in cui indossa un bikini in stile Barbie Girl.

Le foto mozzafiato in bikini di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena sta girando l’Italia con il suo tour di spettacoli live, in cui affascina i suoi sostenitori anche con le iconiche sigle dei cartoni animati degli anni novanta. Ma, la cantante ha deciso di stupire i suoi followers anche con uno scatto social in costume. Cristina D’Avena ha scelto, per il suo ultimo post, un bikini rosa accesso da vera Barbie, con un top a triangolo tutto decorato da paillettes. La didascalia del post della cantante cita la famosa bambola: “Ferragosto in Barbie Style… Vi penso… Godetevi il sole!”.

Cristina D’Avena, ancora una volta, ha deciso di condividere una foto in bikini in cui mostra tutta la sua avvenenza. Tra i commenti sotto il post della cantante non sono mancate le critiche: “Eppure ti reputo una donna intelligente. Foto così provocano solo commenti di maschi arrapati… contenta tu!”. Altri utenti hanno deciso di lasciare un parere ironico, giocando con le canzoni più note dell’artista: “Come son cresciute Terry e Maggie”.

Malgrado i commenti, Cristina D’Avena insegna a tutte le donne a credere sempre il sé stesse. Messaggio che, la cantante aveva già voluto trasmettere a Le Iene durante il suo monologo.