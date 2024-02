Fonte: IPA Valentina Ferragni e Barbara D'Urso

Il rosa è certamente uno dei colori più in vista del 2023. Portato sugli schermi cinematografici di tutto il mondo grazie al colossal Barbie, le diverse sfumature di pink si sono imposte nei red carpet più importanti declinate in outfit sorprendenti. La stessa Margot Robbie, infatti, ha riproposto i look della famosa bambola anche fuori dal set, sorprendendo tutti, ancora di più, per la straordinaria somiglianza col giocattolo per bambine più noto al mondo.

Il rosa non è sempre un colore facile da indossare, ma le star, con i loro look, possono dare degli efficaci spunti di moda a tutte le donne. Anche nel grigiore invernale, le vip non rinunciano ai capi d’abbigliamento pink, tra cui anche i cappotti. Così Barbara D’Urso che ha deciso di splendere con un capo spalla rosa acceso, mentre Valentina Ferragni si è trasformata in una bolla total pink con un cappotto in tinta davvero sorprendente.

Barbara D’Urso e Valentina Ferragni cedono al cappotto pink

Nella stagione invernale è ancora più difficile sorprendere con i propri look, che vengono sempre coperti da cappotti e giacche. Ma anche questi capi d’abbigliamento, tipici della stagione più rigida dell’anno, possono stupire se declinati in tonalità sorprendenti.

Così ha fatto Barbara D’Urso che ha scelto per la sua giornata milanese d’indossare un meraviglioso cappotto rosa acceso. Il capo d’abbigliamento della conduttrice televisiva scendeva morbido lungo le sue forme ed esaltava la luminosità del suo volto. Il vita il cappotto era legato con una cintura in tinta. Barbara D’Urso ha commentato i suoi scatti con il classico saluto che utilizzava in televisione: “Pink, col cuore”.

Nelle stesse ore, anche Valentina Ferragni ha deciso di presentarsi ai suoi followers con un cappotto pink. La sorella di Chiara Ferragni, infatti, ha scelto d’indossare un sorprendente capo spalla rosa chiaro, completamente ricoperto da pelliccia. Un cappotto inusuale, che ha trasformato l’influencer in una vera e propria: “Pink bubble”. Coordinata al capo d’abbigliamento invernale anche una borsetta a tracolla in tinta.

Le vip stregate dal rosa

Barbara D’Urso e Valentina Ferragni si sono affidate al rosa per colorare la loro giornata invernale, mostrandosi splendide, anche grazie alla luce che questo colore emana. Nel corso dell’ultimo anno, anche grazie alla Barbie mania, molte sono state le vip che hanno scelto il rosa per i palcoscenici più importanti.

Scarlett Johansson ha scelto un abito rosa chiaro di Prada super aderente per sfilare sul red carpet del Festival di Cannes. Anche Anne Hathaway ha indossato un look total pink per calcare il tappeto rosso della premiere del suo film She came to me. L’attrice ha declinato il rosa in un vestito attillato completamente ricoperto da paillettes.

Nemmeno le teste coronate più importanti d’Europa hanno resistito al fascino del rosa, Camilla d’Inghilterra ha indossato un completo pink per recarsi in visita a Parigi. Mentre Rania di Giordania ha scelto un abito rosa di pizzo con orlo a balze, firmato Dolce&Gabbana, per un’importante cerimonia. Infine c’è chi questo colore l’ha portato sulle spiagge, come la bellissima Federica Panicucci e Cristina D’Avena, con un bikini da vera Barbie Girl.