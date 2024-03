Fonte: IPA Anne Windsor e Regina Maxima

Le diverse esponenti delle case reali europee sono, spesso, anche fonte d’ispirazione in campo di stile. Kate Middleton prima tra tutte, dona consigli di stile alle donne di tutte il mondo con ogni suo outfit. Ma anche la Regina Letizia di Spagna è una della più osservate e copiate in tema di look. Gli outfit di regine e principesse, infatti, vanno spesso a ruba, dopo essere stati mostrati in pubblico e, a volte, diventano delle varie e proprie tendenze di moda. Di recente, la Regina Maxima d’Olanda e la Principessa Anna d’Inghilterra hanno ceduto al fascino del cappotto rosso, svelando a tutte le donne come si può brillare anche in inverno.

Regina Maxima d’Olanda, il cappotto rosso floreale

La Regina Maxima d’Olanda è sempre vicina alle esigenze del suo popolo. Anche di recente la regnante ha preso parte a un evento di beneficenza, incluso nel programma NLDoet, molto importante nei Paesi Bassi. Al suo fianco il consorte, re Guglielmo Alessandro che, insieme a lei, si è destreggiato nella preparazione di alcuni dolci e altre leccornie per gli anziani più bisognosi di Badhoevedorp.

Per quest’occasione speciale, la Regina ha deciso d’indossare un look gioioso con un particolare accostamento tra il giallo vivo e il rosso. Maxima, infatti, ha abbinato dei pantaloni e un maglioncino nella stessa tonalità del giallo vivo a un cappotto rosso ricamato. Sopra il capo spalla, infatti, si potevano vedere dei fiori nelle tinte del bianco e del viola, con foglie verdi e altri dettagli gialli. Un colpo d’occhio, insomma, che è stato studiato dalla sovrana forse proprio per portare, fin da subito, allegria a chi ne ha più di bisogno.

Il capotto rosso, decorato dai ricami floreali, indossato dalla Regina d’Olanda, era perfetto per riscaldare anche le giornate più fredde con un tocco di gioia. Il capo spalla della Regina era chiuso in vita da una cintura. Maxima ha abbinato all’outfit delle scarpe e una borsa di pelle marrone chiaro. I capelli biondi della regnante era raccolti in uno chignon elegante e il visto era adornato da una parure d’oro.

Anna d’Inghilterra, cappotto rosso e colbacco di pelliccia

La Regina Maxima d’Olanda, però, non è l’unica esponente di una casa reale europea ad aver indossato, di recente, un cappotto rosso. Anche Anna d’Inghilterra, infatti, ha optato per un capo spalla di questo colore vivace per la sua apparizione al Cheltenham Festival. La sorella di Re Carlo III, infatti, ha scelto di farsi notare con il cappotto dal colore vivace. Nessun ricamo, però, per la Principessa Anna che ha scelto un capo spalla semplice. chiuso da una doppia fila di bottoni e senza cinture.

Il capotto arrivava di gran lunga sotto il ginocchio dell’esponente della casa reale inglese e si apriva sul davanti con una scollatura a V. Per adornare il collo della Principessa, però, è stata selezionata una sciarpa di pelliccia, coordinata al colbacco che la stessa portava sul capo. A completare l’outfit allegro, anche se del tutto invernale, dei guanti neri e un paio di stivali in tinta. La borsa di Anna d’Inghilterra, invece era marrone con dei disegni geometrici. La Principessa non ha indossato gioielli importanti, tranne un paio d’orecchini a bottone e una spilla appuntata sul cappotto.