Principesse e Regine sono sempre al centro dell'attenzione e possono essere fonte d'ispirazione per i lorosempre studiati e affascinati. Soprattutto nelle occasioni più patinate, gli outfit delle teste coronate sono sotto l'attenzione dei media. Per le serate di gala alcune di loro hanno indossato, negli anni, degli abiti da mille e una notte, ricoperti da paillettes e ricami brillanti che restano indimenticabili per i sudditi e gli ammiratori di tutto il mondo. I look di, in particolare, sono iconici e conosciuti da tutti e, tra questi, in particolare l'abito scintillante di Jenny Packman, modello Georgia, indossato in ben due occasioni importanti. La Principessa del Galles ha indossato il vestito, completamente ricoperto da paillettes oro e rosa in occasione del matrimonio del principe del Principe Al Hussein di Giordania e di Rajwa Al Saif e, in seguito, anche durante una cena di gala a Buckingham Palace. L'abito ha un taglio dritto ed è impreziosito da una cintura gioiello in vita e ricami sulla scollatura.