Gli animali di corte: i 4 zampe delle famiglie reali

Fonte: IPA Nel 1998 la Regina Elisabetta incontra un cagnolino che era stato allevato da lei

Da molti secoli, i sovrani gradiscono la compagnia di animali domestici, in modo particolare dei cani, fedeli amici che li hanno accompagnati nel quotidiano delle loro vite private ma anche ad eventi pubblici e con l’arrivo dei social sono diventati sempre più protagonisti di foto e post insieme ai loro famosi padroni.

I corgi di Elisabetta II

Tutti erano a conoscenza della passione di Elisabetta II per i cani, e la razza corgi è diventata un simbolo del suo regno riconosciuto a livello internazionale. È difficile immaginare la Regina Elisabetta senza i suoi adorabili corgi – razza amata anche dalla Regina Madre. Ne ha posseduti più di 30 durante il suo lungo regno. La Regina non stava mai lontana dai suoi cani, che notoriamente chiamava la sua “famiglia” e le piaceva occuparsene personalmente, quando possibile. I cagnolini viaggiavano con lei anche nei royal tour internazionali e sono stati protagonisti in uno dei ritratti ufficiali del suo 90° compleanno.

I primi corgi sono entrati a far parte della famiglia reale nel 1933, quando il Duca di York, poi Re Giorgio VI, ne ha acquistati due per le figlie, la Principessa Elisabetta e la Principessa Margaret; si chiamavano Dookie e Jane. Dookie, ufficialmente chiamato Rozavel Golden Eagle, ha acquisito il suo soprannome quando venne mandato ad addestrarsi. Il personale, sapendo che il cane era destinato alla famiglia del Duca di York, ha iniziato a chiamarlo Dookie. Quando il cane è arrivato dalla sua nuova famiglia, è stato chiaro che rispondeva solo al suo soprannome, che è diventato il suo nuovo nome.

Fonte: Getty Images

Il primo corgi personale di Elisabetta, Susan, le è stato regalato all’età di 18 anni e lo ha portato con sé anche durante la luna di miele con il Principe Filippo. La Regina ha iniziato ad allevare i cuccioli di Susan e si dice che abbia posseduto fino a quattordici generazioni di suoi discendenti. Negli anni ha fatto incrociare anche i suoi corgi con i bassotti, dando origine alla razza dorgi. Nel 2019 Elisabetta II ha deciso di smettere di allevare i corgi e i dorgi e, a quanto risulta, dieci anni dopo le erano rimasti soltanto due, una delle quali, Candy, veniva spesso immortalata in macchina con la sovrana.

Durante il lockdown causato della pandemia, ad Elisabetta II sono stati regalati due cuccioli di corgi, Sandy e Muick, dal figlio, il Duca di York. Dopo la sua morte, a settembre 2022, i corgi sono andati a vivere con Andrea e la sua ex moglie, Sarah, Duchessa di York, al Royal Lodge di Windsor. Indimenticabile la foto dei due fedeli amici di Elisabetta nel cortile del Castello di Windsor il giorno del funerale della Regina.

Fonte: Getty Images

La famiglia reale ha sempre sostenuto il benessere degli animali domestici. In un’epoca in cui la mozzatura della coda e il taglio delle orecchie erano comuni, la Regina Vittoria, grande amante dei cani, ha vietato questa pratica negli allevamenti reali e 1885 è diventata la prima sostenitrice reale del canile Battersea Dogs and Cats Home e suo figlio, il Principe Leopoldo, è stato il primo membro della famiglia reale ad adottare dal canile un terrier di nome Skippy. Da allora il Battersea Dogs and Cats Home è rimasto sotto il patrocinio reale e attualmente è seguito dalla Regina Camilla.

I jack russel adottati da Camilla

Ed è proprio lì che Camilla ha adottato due jack russell, Beth e Bluebell. Beth ha aiutato la sovrana a inaugurare ufficialmente una nuova struttura presso il canile nel dicembre 2020, utilizzando una salsiccia per svelare la targa e pochi mesi prima, Beth e Bluebell hanno rubato la scena in un nuovo ritratto di Carlo e Camilla in occasione del loro 15° anniversario di matrimonio.

Fonte: Getty Images

I cocker spaniel dei Principi di Galles

Attualmente molti membri della famiglia reale hanno scelto un quattro zampe: nel 2012, i Principi di Galles hanno accolto nella loro famiglia il cocker spaniel inglese Lupo. Il cagnolino è diventato parte integrante della famiglia, comparendo con loro in molte occasioni e nel primo ritratto ufficiale del Principe George. Il cane è purtroppo morto nel novembre 2020 e William e Kate hanno annunciato la notizia sui social media. Condividendo una foto del loro animale domestico, hanno scritto: “Molto tristemente lo scorso fine settimana il nostro caro cane, Lupo, è morto. È stato il cuore della nostra famiglia negli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo. W & C.”

Fonte: Getty Images

Nello stesso anno, James Middleton, fratello di Kate, ha regalato alla famiglia un altro spaniel, un cucciolo di otto mesi, il cui nome Orla è stato rivelato nel maggio del 2022, quando è apparsa in una foto ufficiale in occasione del settimo compleanno della Principessa Charlotte.

I cani adottati dai Duchi di Sussex

L’amore per i cani è una delle passioni in comune tra le due cognate: anche Meghan Markle è da tempo una grande fan dei cani. Quando si è trasferita nel Regno Unito nel 2017 dopo il fidanzamento ufficiale con il Principe Harry, ha potuto portare con sé solo uno dei suoi cani, un beagle di nome Guy. L’altro cane, Bogart, era troppo vecchio per affrontare il viaggio transatlantico.

Da allora la Duchessa ha adottato un altro cane insieme a Harry, un labrador nero di nome Pula. E nel 2022, la coppia ha adottato anche un beagle di sette anni, di nome Mamma Mia, dal Beagle Freedom Project, un’organizzazione che salva e riabilita gli animali usati nella ricerca sperimentale. La cagnolina sarebbe stata salvata insieme ad altri 4.000 beagle dalle autorità federali della Virginia.

Una tartaruga per i Duchi di Edimburgo

Il fratello di Re Carlo, il Principe Edoardo, sua moglie Sophie e i loro figli Lady Louise Windsor e James, Conte di Wessex, hanno accolto nella loro famiglia due cani e una tartaruga, Marmite.

Sophie è stata spesso fotografata mentre porta a spasso i suoi cani, un Labrador nero e un cocker spaniel e nel giugno 2020, alla domanda sugli animali domestici della sua famiglia, Edoardo ha anche scherzato in una videochiamata con un’associazione da lui seguita: “Abbiamo due cani e anche una tartaruga, che praticamente gestisce la casa!”.

Cani e cavalli

L’amore per gli animali, in particolar modo cani e cavalli, ha sempre legato Elisabetta II alla figlia Anna, ma proprio un cane è stato motivo di discussione tra le due. Nel 2003, il giorno della vigilia di Natale, Anna arrivò a Sandringham, nella tenuta della madre, portando con sé la sua bull terrier Dorothy che per gelosia attaccò uno dei corgi della regina, Pharos che morì in seguito per le ferite riportate, lasciando nello sconforto Elisabetta.

La figlia della Principessa Anna, Zara, e il marito Mike Tindall hanno tre cani: un boxer di nome Sway e due Labrador neri di nome Storm e Pepper.

Zara ha rivelato che tutti e tre i cani hanno preso il nome da personaggi femminili di film d’avventura: Storm di X-Men (personaggio interpretato da Halle Berry), Sway in Fuori in 60 secondi (interpretato da Angelina Jolie) e Pepper Potts, il personaggio di Gwyneth Paltrow nel film Iron Man.

Zara Tindall, oltre a possedere cani, è anche un’appassionata di cavalli, come sua nonna, la Regina Elisabetta. Teneva tantissimo al suo cavallo Toytown che ha gareggiato con lei alle Olimpiadi di Londra del 2012 e, quando è morto nel 2017, Zara ha rilasciato una dichiarazione pubblica, dicendo: “Ho il cuore spezzato nel dire che ieri mattina ho dovuto dire addio al mio più grande amico e al cavallo di una vita, Toytown… Era una parte enorme della mia famiglia, un animale straordinario e un vero campione. Mi mancherai per sempre”.

La Principessa del Kent a differenza di tutta la famiglia reale inglese ama, invece, farsi immortalare con i suoi splendidi gatti, una scelta più insolita.

Fonte: Getty Images

Margherita di Danimarca e i suoi bassotti

Anche alle corti del Nord Europa amano gli animali, Margherita II che ha da poco abdicato, ha una razza simbolo, come per Elisabetta i corgi, la Regina di Danimarca ama i bassotti. Margherita è da sempre molto legata a tutti i suoi cani. Lei e il marito, il Principe Henrik, hanno avuto molti bassotti. Prima del funerale del Principe Henrik nel 2018, i suoi tre bassotti, Nelly, Helike e Tillia, erano presenti al capezzale per salutare il loro padrone.

Fonte: Getty Images

Frederik e Mary hanno avuto a lungo un compagno a quattro zampe nella loro vita, l’amato Ziggy, morto nel 2017. Poco dopo è arrivata un’altra border collie, Grace, che nel 2021 ha regalato alla famiglia una coppia di cuccioli.

Il Palazzo ha anche condiviso alcune dolci immagini del Principe Vincent e della Principessa Josephine con i cuccioli in occasione del loro 11° compleanno, nel gennaio 2022.

I cani social delle monarchie del Nord Europa

Sempre sui social, il Re Willem-Alexander e la Regina Maxima d’Olanda hanno rivelato nell’ottobre 2021 di aver dato il benvenuto a un nuovo adorabile membro della famiglia, condividendo una foto del piccolo cucciolo, scrivendo: “Oggi è il giorno degli animali! Vi presentiamo Mambo, il nuovo membro della Famiglia Reale!”.

Nello stesso anno, Mette-Marit e Haakon di Norvegia hanno dato il benvenuto in famiglia ad un cucciolo marrone di labradoodle chiamato Molly Fiskebolle. La coppia ama questa razza e la matriarca Milly Kakao ha dato alla luce nove cuccioli nel 2013.

Fonte: Getty Images

La futura regina svedese, Victoria, ha presentato il suo cavapoo, un incrocio tra un cavalier king charles spaniel e un barboncino, di nome Rio, su Instagram nel maggio 2020. Da allora, il cagnolino ha partecipato ai servizi fotografici di famiglia e agli impegni reali.

Fonte: IPA

Sofia di Spagna e l’amore per gli animali

La Regina emerita di Spagna Sofia è appassionata di animali e vive con diversi cani alla Zarzuela. Negli anni, non è difficile trovare immagini di Sofia accompagnata dai suoi cani, una tradizione che Felipe e Letizia non hanno seguito.

Da giovane, l’allora Principe delle Asturie era inseparabile da uno schnauzer di nome Pushkin, che gli ha fatto persino vista quando studiava negli Stati Uniti. Ma, dopo il matrimonio, Felipe e Letizia non sono mai apparsi in pubblico in compagnia dei propri animali domestici, fino a pochi mesi fa.

Infatti, in concomitanza con la partenza dell’Infanta Sofia per il Galles – andata per studiare nello stesso collegio frequentato della sorella – la casa reale spagnola ha condiviso alcune foto con un protagonista inaspettato: Jan, un labrador nero che saluta affettuosamente l’Infanta.

Fonte: Getty Images

Anche Letizia, definita da molti come donna “glaciale”, ha ceduto all’amore incondizionato di un quattro zampe.

Sicuramente l’amore, la fedeltà e la spontaneità di un animale sono le qualità ricercate e apprezzate dai membri delle famiglie reali che nella vita quotidiana ricevono ossequi, a volte poca lealtà e tanta formalità. Lo sguardo affettuoso e spontaneo di Elisabetta ai suoi corgi ne è stato la riprova.