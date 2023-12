Che fine hanno fatto i corgi della Regina Elisabetta

Fonte: IPA La Regina Elisabetta assieme ai suoi corgi

Questo è il secondo Natale che Muick e Sandy, gli ultimi due cuccioli di corgi appartenuti alla Regina Elisabetta, trascorrono senza la loro padrona. I cagnolini stanno bene ma continuano a sentire la mancanza della loro padrona, al punto da essere diagnosticati come depressi dalla nuova proprietaria.

I corgi di Elisabetta sono con Sarah Ferguson

In seguito alla morte della Regina Elisabetta, i vivaci Muick e Sandy hanno dovuto lasciare la residenza del Re per trasferirsi a casa della duchessa Sarah Ferguson e dell’ex marito Andrea, che della Regina era tra i prediletti. Fu proprio il principe a donare i cuccioli alla madre Elisabetta; perciò, è sembrata la cosa più logica che, una volta scomparsa la mamma, i corgi tornassero con lui.

Oggi a prendersene cura è soprattutto la duchessa Sarah, che recentemente ha dedicato loro un tenero post sul proprio profilo Instagram. “Sempre in cerca di un dolcetto” si legge sotto la foto dei due cagnolini con gli occhi vispi e i musetti curiosi. Oggi Muick e Sandy sono due cagnolini felici e spesso si divertono a giocare con le principesse Eugenia e Beatrice, ma non è sempre stato così.

I corgi di Elisabetta sono caduti in depressione

“Muick ha avuto la coda bassa per un anno intero e soltanto adesso ricomincia a scodinzolare” ha raccontato la duchessa di York qualche mese fa. Dopo la scomparsa della loro padrona reale, i corgi di Elisabetta sono caduti in depressione, hanno perso l’appetito e hanno smesso a lungo di giocare.

Spesso, ha confidato a People Sarah Ferguson, iniziano ad abbaiare contro il vuoto: “Penso sempre che quando abbaiano davanti a niente, e non ci sono scoiattoli in vista, sia perché la regina sta passando di lì”. Cani fedeli e dai poteri paranormali, in grado di percepire lo spirito aleggiante della compianta sovrana d’Inghilterra.

Gli ultimi due corgi di Elisabetta

Muick e Sandy appartengono all’ultima cucciolata arrivata in dono alla Regina Elisabetta dopo la morte del principe Filippo. Inizialmente con Muick c’era Fergus – dal cognome del principe Andrew che li ha regalati alla madre. Fergus morì però tre mesi dopo la nascita, prontamente rimpiazzato dalla principessa Beatrice dal piccolo Sandy. Muick e Sandy erano inseparabili da Elisabetta e sono rimasti con lei fino alla fine, i cuccioli erano presenti persino al funerale della sovrana.

La passione di Elisabetta per i cani

Si dice che, nel corso dei suoi 70 anni di regno, la Regina Elisabetta allevò oltre 70 cani, quasi tutti di razza corgi – tanto che nel Regno Unito vengono chiamati royal corgies. Il primo cucciolo corgi della monarca fu Susan, arrivato in regalo per il suo 18esimo compleanno. Le due erano così amiche che Elisabetta portò Susan con sé di nascosto persino durante la luna di miele con il principe Filippo, nel 1947.

Sempre con lei, la principessa Diana chiamava i corgi “il tappetto mobile” della regina perché la seguivano ovunque, e trattati come dei veri principini. I cagnolini di Elisabetta avevano una stanza a loro dedicata a Buckingham Palace. Dormivano in cesti di vimini con lenzuola cambiate tutti i giorni, erano accuditi da ben due dog sitter e mangiavano solo cibo fresco preparato dallo staff della cucina del palazzo.

È dunque facile comprendere come mai i cuccioli di Elisabetta siano caduti in depressione dopo la scomparsa della loro generosa e affezionata padrona.