La lunga assenza di Kate Middleton continua ad alimentare congetture, indiscrezioni, possibilità oltre ogni logica che hanno condotto perfino al volto di una sosia che potrebbe averla sostituita. Lei è Heidi Agan e, da anni, viene paragonata alla Principessa del Galles. Oggi che la futura Regina d’Inghilterra non si vede più, c’è chi è pronto a scommettere che la donna delle prime immagini circolate – quelle seguite all’operazione all’addome dalla quale si starebbe riprendendo lentamente – non sia lei. Da qui l’esigenza di individuare una persona che ricalchi le sue sembianze, in modo da dare una forma certa alla possibilità che la moglie di William sia ormai fuori dai giochi. Sarà davvero così? Intanto la diretta interessata nega tutto, mentre Lady Middleton starebbe preparando il ritorno in cui potrebbe anche parlare della malattia.

Chi è la sosia di Kate Middleton

La carriera da sosia di Heidi Agan ha radici lontane. Questa sua somiglianza così marcata non è infatti emersa nelle ultime settimane e all’occorrenza, ma risale addirittura al 2011, l’anno del matrimonio di William e Kate. In quel periodo, lavorava presso il ristorante Frankie & Benny dove guadagnava 7 sterline all’ora. Ed è qui che i clienti avevano iniziato a scambiarla per l’allora fidanzata del prossimo Re, futura Duchessa di Cambridge e Principessa del Galles.

“Lavoravo sei giorni alla settimana per cercare di mantenere un tetto sopra la mia testa e quella dei miei figli – aveva raccontato. Nel febbraio 2012, 10 mesi dopo il matrimonio Reale, i clienti del ristorante avevano iniziato a chiedermi delle foto. E questo mi ha fatto pensare che avrei potuto questa somiglianza a Kate una fonte di guadagno“.

Fonte: IPA

Da qui la decisione di affidarsi alla gestione di un’agenzia: “Nel giro di un mese ho ottenuto il mio primo lavoro come sosia di Kate Middleton all’aeroporto di Gatwick per promuovere il loro servizio clienti in vista delle Olimpiadi di Londra 2012”. Oggi la sua carriera è decollata e il suo guadagno è molto cambiato: sembra infatti che incassi fino a 9000 sterline a settimana come sosia della Principessa: “Sono stata davvero fortunata per come sono andate le cose. Probabilmente non avrei mai intrapreso questo lavoro se non avessi fatto la cameriera. Sono stati i clienti a farmi diventare la sosia di Kate”.

Fonte: IPA

Cosa significa somigliare alla Principessa del Galles

Un compito di certo non semplice, per Heidi Agan, che oggi nega fermamente di aver sostituito Kate Middleton nell’ormai celebre video che mostra la Principessa in giro per negozi con suo marito William. Si tratta infatti delle prime immagini dopo l’operazione, dopo la prima in cui si vedeva in auto con la madre Kate Middleton, e – nonostante TMZ abbia fornito le prove sulla veridicità delle immagini – in pochi credono che possa trattarsi di lei.

I suoi compiti sono comunque molteplici: “Eventi come il Giubileo, la nascita del principe George, le Olimpiadi, il 90esimo compleanno della Regina… tutti generano molto lavoro. Ogni volta che c’è un grande evento Reale, ci saranno sempre degli eventi divertenti anche per me”. Sul video girato all’esterno del negozio nei pressi di Windsor, però, dice: “Non sono io e posso dimostrarlo”.

Agan abiterebbe infatti molto lontana dalla residenza dei Galles e, proprio quando sarebbe stato girato il video, si sarebbe trovata in una scuola di danza a 80 miglia di distanza. Su Kate Middleton, invece, ha detto: “Secondo me Kate sta bene e si sta semplicemente riprendendo dall’intervento subito due mesi fa. La principessa non è di proprietà pubblica e per quanto riguarda le cartelle cliniche ha diritto come tutti alla privacy”.