Kate Middleton, ultime notizie. “Tieni lontano gli avvoltoi”

In pochi si aspettavano che Kate Middleton pubblicasse una foto nuova per il compleanno di Louis. Ma la Principessa del Galles non ha voluto rompere questa tradizione, malgrado il cancro. Il suo gesto è stato interpretato come una sfida e un riscatto contro “gli avvoltoi” che si sono accaniti su di lei.

Kate Middleton, il coraggio di pubblicare una nuova foto

Kate Middleton prosegue le cure contro il cancro nel più stretto riservo. La Principessa del Galles non si è fatta più vedere dopo il video con cui ha comunicato di avere un tumore e di essere sottoposta a un ciclo di chemioterapia preventiva. Però, ha fatto sentire la sua presenza inviando messaggi via social di ringraziamento a chi le sta dimostrando affetto e di solidarietà dopo la tragedia a Sydney.

E poi c’è William che parla per lei e che attraverso le sue parole tiene il mondo aggiornato sulle condizioni di salute di sua moglie.

Proprio in considerazione della richiesta di privacy e silenzio dei Principi del Galles, difficilmente ci si sarebbe aspettati una nuova foto di famiglia, anche se l’occasione era il compleanno del figlio più piccolo, Louis, che ieri 23 aprile ha spento 6 candeline.

Kate Middleton, gli avvoltoi delle agenzie fotografiche

D’altro canto, Kate ha passato due mesi e mezzo d’inferno con le teorie complottiste che circolavano ovunque. Per non parlare della gogna cui è stata sottoposta dopo aver pubblicato su Instagram in occasione della festa della mamma una suo foto coi tre figli, George, Charlotte e Louis.

Lo scatto fu ritirato da diverse agenzie stampa perché palesemente ritoccato. Contro Lady Middleton si sono scagliati i media di tutto il mondo, oltre a social. Il clamore fu tale che la Principessa dovette intervenire personalmente, per ammettere che la foto era stata manipolata.

Un eccesso di zelo da parte di molti organi di stampa e di violenza verbale da parte dei social per un innocente ritocco. Non è la prima volta che la Famiglia Reale britannica ricorre a Photoshop, così come accade per qualsiasi celeb o personaggio pubblico. Ma in quel momento il mondo era impazzito e il silenzio di Palazzo aveva alimentato la parte irrazionale dell’informazione.

Kate con grande coraggio, dopo l’accaduto, ha deciso di condividere una nuova foto. Questa volta c’è solo Louis, ma d’altro canto era il suo compleanno. Il Principino sorride malgrado il cancro della mamma e questa non è una foto truccata, segno che William e Kate stanno facendo un buon lavoro coi loro bambini nell’affrontare la malattia in famiglia.

Sul profilo Instagram dei Principi del Galles in molti esprimono il loro affetto per il piccolo Louis ma soprattutto sottolineano il coraggio di Kate e la esortano a non prestare attenzione “agli avvoltoi”, riferendosi a quanti l’hanno messa in croce per il foto ritocco, come se avesse compiuto un crimine efferato. “Pubblica semplicemente sui tuoi social media e raggiungi così il tuo pubblico. Non c’è più bisogno di dare nulla agli avvoltoi delle agenzie fotografiche!“.