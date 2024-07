Kate Middleton, ultime notizie. Discussioni con William su George

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William discutono continuamente su George. La Principessa del Galles vuole evitare che il suo primogenito viva le stesse esperienze di dolore del padre quando da piccolo era esposto di continuo pubblicamente e senza filtri.

Kate Middleton, discussioni con William su George

Anche se Kate Middleton è in cura contro il cancro e per questo è in congedo da mesi dai doveri della Monarchia, non ha mai smesso di seguire i tre figli, con un occhio di riguardo per George che il 22 luglio ha compiuto 11 anni, un’età critica perché ormai non è più un bambino, anche se non è ancora propriamente un ragazzo.

Il compleanno di George ha segnato uno spartiacque e se questo è vero per tutti i ragazzini della sua età, il Principe porta in più il peso del suo destino, quello di succedere a William sul trono del Regno Unito. Ciò significa che fin da piccolo la sua educazione è stata improntata per permettergli di affrontare il suo ruolo futuro.

Di conseguenza, lo abbiamo visto anche in tenera età partecipare con William e Kate a eventi più o meno lunghi e noiosi, per un bambino, legati alla Monarchia. Non solo ha dovuto presenziare a cerimonie dolorose, come il funerale della nonna, la Regina Elisabetta, davanti a milioni di persone. Sopportare tutto questo non è facile e suo padre ne ha pagato le conseguenze.

Kate Middleton vuole proteggere i figli da eventi traumatici

I ricordi d’infanzia del Principe del Galles sono molto dolorosi, anche per la continua esposizione mediatica senza filtri cui era sottoposto che ha raggiunto il culmine con il funerale di Diana, quando adolescente insieme a suo fratello Harry è stato costretto a seguire il feretro della madre in mondovisione, mentre tutti commentavano il suo volto triste.

Kate ha messo in chiaro fin da subito con suo marito che i loro figli non avrebbero vissuto le stesse esperienze traumatiche. William, per quanto rispettoso delle tradizioni di famiglia, è del tutto d’accordo con lei. George, Charlotte e Louis sono esposti in pubblico solo quando è necessario e solo in eventi che sono adatti alla loro giovane età.

Questo non ha significato per il primogenito di William e Kate sconti sui suoi doveri. Negli ultimi mesi il Principe George è stato visto più spesso, anche in conseguenza della fine della scuola che gli ha permesso di partecipare con William a diversi impegni sportivi, oltre naturalmente al Trooping the Colour che ha segnato il ritorno seppur momentaneo di sua mamma sulle scene.

Kate Middleton, l’educazione di George

Come ha sottolineato l’esperta in questioni reali, Ingrid Seward: “Ha imparato a essere un bambino e ora sta imparando a essere un adulto e a pensare a se stesso in modi nuovi e stimolanti. Ma a causa del suo status di principe reale e futuro re, George ha dovuto crescere più in fretta della maggior parte delle persone. È stato cresciuto per essere educato e gentile con tutti”.

Ma Kate è stata inamovibile sul fatto che George, come i suoi fratelli, deve crescere nel rispetto della privacy e le sue uscite devono essere studiate a tavolino per evitare ogni eventuale trauma.