Kate Middleton, la misura estrema per proteggere i figli. Non li vedremo mai così

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono impegnati nel proteggere la privacy dei loro tre figli, George, Louis e Charlotte. Per questo motivo è impossibile vedere pubblicate delle loro foto non autorizzate, come invece è accaduto per il Principe del Galles e suo fratello Harry quando erano piccoli.

Kate Middleton, alzato il livello di privacy dei figli

Kate Middleton e William si apprestano a trascorrere dei giorni di vacanza insieme ai loro tre bambini. Probabilmente, è anche per questo che la coppia non sarà presente ai Bafta che si terranno il prossimo 16 febbraio. Sebbene la presenza del Principe del Galles alla cerimonia non era prevista, era circolate voci che lui e Kate ci sarebbero stati. E invece il Palazzo ha chiarito che non parteciperanno. Probabilmente, la coppia andrà coi figli nel Norfolk, nella loro casa di campagna, Anmer Hall, che Kate ama particolarmente.

Quando è loro possibile, prima della malattia di Kate, i Principi del Galles andavano in vacanza sulla neve o ai Caraibi insieme a George, Charlotte e Louis, ma non è mai trapelata una foto dei piccoli che non fosse autorizzata dai genitori.

Diversamente, invece, è accaduto a William e Harry. Anche Diana e Carlo tenevano alla privacy dei loro figli. La Principessa tra l’altro voleva per loro un’infanzia il più normale possibile. Per questo li portava da McDonald’s, al cinema o nei parchi a tema.

Quando però Diana portò William e Harry a Thorpe Park agli inizi degli anni Novanta, i tre furono paparazzati mentre si divertivano a scendere una cascata su un tronco di legno o sulle montagne russe. Quelle fotografie furono pubblicate ovunque. Ma è impossibile che qualcosa del genere accada a George, Charlotte e Louis. Infatti, a loro è stato concesso un livello di privacy maggiore.

Kate Middleton, la misura ferrea per proteggere i figli

William e Kate hanno adottato misure ferree per proteggere i loro figli. Nel 2015 Kensington Palace ha rilasciato una dichiarazione degli allora Duca e Duchessa di Cambridge ai media, chiedendo loro di non pubblicare foto non autorizzate dei loro figli, in seguito alle pressioni dei paparazzi nei confronti del principe George.

Oltre a questa richiesta specifica che per ora è stata rispettata, Kate ha preso altre misure per evitare che si crei intorno ai suoi tre bambini curiosità morbose. Così, periodicamente pubblica delle foto dei figli, da lei approvate o addirittura scattate direttamente da lei, in modo da controllare e guidare le informazioni e le comunicazioni che riguardano George, Charlotte e Louis.

Inoltre, i bambini vengono gradualmente coinvolti in eventi pubblici. Così, oltre ad essere sempre presenti al Trooping the Colour, partecipano al concerto di Natale oppure George e Charlotte, che sono un po’ più grandi, hanno accompagnato Kate a Wimbledon o William alle partite di calcio, nel caso del primogenito.