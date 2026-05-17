Kate Middleton, svelato quanto paga di affitto insieme al Principe William

Quanto pagano Kate Middleton e il Principe William per abitare a Forest Lodge? La cifra è davvero "stellare"

IPA Kate Middleton

Quanto costa vivere come i Principi del Galles? Adesso lo sappiamo, almeno per quanto riguarda l’affitto, perché sono emersi alcuni dettagli dai documenti ufficiali. Per la loro magnifica tenuta con otto camere da letto situata nel Windsor Great Park, il Principe William e Kate Middleton pagano 307.500 sterline all’anno. Una cifra stellare, che oltretutto è di quasi 100mila sterline superiore rispetto a quanto versavano i precedenti inquilini per lo stesso immobile. L’aumento, stando alle ricostruzioni, sarebbe dovuto alle nuove valutazioni di mercato.

L’affitto di William e Kate: 307.500 sterline all’anno per Forest Lodge

I documenti rivelano che William e Kate hanno firmato un contratto di locazione ventennale per Forest Lodge lo scorso luglio. Un impegno che intendono dunque portare a lungo e che fotografa le intenzioni della coppia: questa è la casa in cui i Galles intendono restare anche quando William salirà al trono. Per chi è vicino ai Galles, il trasferimento a Forest Lodge è stato definito un “nuovo inizio”, e non è difficile capire perché.

L’immobile era precedentemente occupato da Alexander Fitzgibbons e dall’imprenditrice svedese Cristina Stenbeck, che pagavano 216mila sterline annue. La società di Fitzgibbons, Fait Accompli, si è occupata dei ricevimenti nuziali di William e Kate nel 2011 e di Harry e Meghan nel 2018. Quando i Principi del Galles sono subentrati nel contratto, però, il canone ha subito un balzo di quasi il 50%, arrivando alla cifra attuale.

Da Adelaide Cottage a Forest Lodge: le case di William e Kate

Il trasferimento a Forest Lodge segna la fine di un capitolo legato ad Adelaide Cottage, la residenza più contenuta nel parco di Windsor dove i Galles hanno vissuto negli ultimi anni. Una casa che, per quanto più modesta rispetto ad altre proprietà Reali, è stata il teatro di alcuni dei momenti più difficili della vita di William e Kate.

È lì che la famiglia si trovava quando è arrivata la notizia della morte della Regina Elisabetta II nel settembre 2022. Ed è sempre lì che Kate ha trascorso la convalescenza dopo l’annuncio della diagnosi di cancro nel 2024, un periodo che ha coinciso con la malattia dello stesso Re Carlo. William ha definito quel periodo “brutale”, e la volontà di cambiare casa porta con sé anche il desiderio di lasciarsi alle spalle i ricordi più pesanti (senza considerare la guerra con Harry e i problemi con lo zio Andrea).

Forest Lodge dà alla famiglia lo spazio e la tranquillità di cui ormai necessitano, con otto camere da letto, ampi spazi verdi (tanto cari a Kate, che ormai è sempre più vicina alla natura), la riservatezza del Windsor Great Park: il tipo di ambiente in cui crescere tre figli – George, Charlotte e Louis – lontano dalla pressione che la vita pubblica impone quotidianamente.

I Galles mantengono anche Anmer Hall, la proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, che resta il loro rifugio di campagna per le vacanze e i periodi lontani da Londra. Ma Forest Lodge è ormai il centro della loro vita familiare, il posto che hanno scelto come base per gli anni a venire: la loro “casa per sempre”, così è stata chiamata dai tabloid britannici.