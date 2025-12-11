Kate Middleton, i vicini di casa a Forest Lodge sono al limite: “Qualcuno ha pianto”

Il trasferimento di Kate Middleton e William a Forest Lodge sta causando notevoli disagi ai vicini. C'è chi ha dovuto lasciare la propria abitazione

Kate Middleton e William pare stiano mettendo a dura prova i nuovi vicini di casa. La coppia non è gradita a Forest Lodge, perché la loro presenza ha comportato troppi cambiamenti nella vita e nelle abitudini di chi già abitava in zona. Sembrerebbero che alcuni esasperati non siano riusciti a trattenere le lacrime.

Kate Middleton, a Forest Lodge la situazione peggiora

Kate Middleton e William si apprestano a festeggiare il loro primo Natale a Forest Lodge. Si sono trasferiti lì a inizio novembre, ma è dalla scorsa estate che si parla del loro divorzio. La coppia coi figli ha traslocato poco lontano dalla loro precedente abitazione, l’Adelaide Cottage. Adesso hanno una dimora più grande dotata persino di un campo da tennis, ma soprattutto hanno lasciato la casa dove la Principessa del Galles e la sua famiglia hanno trascorso l’anno più difficile, quando si curava contro il cancro.

In ogni caso, il loro trasferimento non è stato indolore, specialmente per gli abitanti di quella zona del parco di Windsor dove si trova Forest Lodge. Si sono visiti privare man mano di molti dei loro spazi comuni, dal tratto di verde dove andavano a passeggiare col cane alle strade strategiche per raggiungere gli esercizi commerciali.

A nulla sono valse le proteste. La sicurezza del Principe e della Principessa del Galles ha determinato divieti e zone inaccessibili. Ma pare ci sia dell’altro. “Sono stati intrapresi importanti lavori di sicurezza: l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza, barriere alte e modifiche strutturali per proteggere la vasta tenuta di circa 150 ettari situata nel Windsor Great Park “.

Kate Middleton, i vicini in lacrime

Questi cambiamenti hanno davvero sconvolto la vita di molte persone che addirittura non sono riuscite a trattenere le lacrime. Alla fine di settembre, alcuni residenti si lamentavano già della chiusura di un parcheggio e dell’accesso a un parco. “Colti di sorpresa, alcuni hanno persino pianto“: ha raccontato un testimone.

C’è chi ha dovuto addirittura lasciare la loro casa. “Due famiglie che vivevano nelle immediate vicinanze della proprietà hanno dovuto lasciare le loro case“.

Tina, una residente nei pressi del Forest Lodge, si è lamentata per la chiusura di parte del parco. “È chiaramente un atto egoistico chiudere un’area così vasta di terreno pubblico, accettare lo sfollamento di altre famiglie e aumentare la spesa pubblica affinché possano avere un’adeguata sicurezza in un’area che in precedenza non aveva protezione da parte della polizia “, ​​ha dichiarato a un quotidiano britannico. “Dubito che abbiano considerato l’impatto sugli altri “, ha aggiunto. “Non capisco perché abbiano pensato che fosse una buona idea impossessarsi di tutto quel terreno “.

