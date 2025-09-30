Kate Middleton e William fanno infuriare i vicini, misure estreme a Forest Lodge

Kate Middleton e William non si sono ancora trasferiti a Forest Lodge e già fanno infuriare i vicini di casa: "Chiunque oltrepassa il limite sarà arrestato"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William traslocano a Forest Lodge e costringono i loro vicini di casa a cambiare le loro abitudini, per ragioni di sicurezza. Scoppiano le proteste, ma il Palazzo non cambia idea.

Kate Middleton, misure di sicurezza estreme

Entro la fine dell’anno William, Kate Middleton e i loro tre bambini, George, Charlotte e Louise, si trasferiscono a Forest Lodge, un immobile all’interno del Windsor Great Park. Il trasloco sta causando non pochi disagi, non solo ai diretti interessati ma anche e soprattutto agli abitanti della zona che si sono visti stravolgere le loro abitudini quotidiane.

Da quando i Principi del Galles hanno deciso di spostare lì la loro residenza, sono state messe in atto imponenti misure di sicurezza. Insomma, quella che era un’area verde aperta a tutti i residenti, da ora è diventata zona proibita. Nessuno può più metterci piede.

I residenti della zona si sono visti chiudere un parcheggio e l’accesso al Windsor Great Park, per i quali i residenti pagavano 110 sterline all’anno. Si tratta di un’interdizione a una vasta zona, come recita un’ordinanza emessa a seguito del trasferimento di William e Kate: “L’accesso tramite Cranbourne Gate cesserà definitivamente”.

L’area, resa inaccessibile, si estende per circa 150 acri e ha un perimetro di 2,3 miglia (circa 3,7 km). Cartelli disposti nella zona segnano i confini del territorio interdetto al passaggio. Gli intrusi saranno arrestati, secondo una disposizione del Ministero degli Interni, per scoraggiare gli ingressi.

Kensington Palace non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a queste disposizioni. I piani preparati dal Ministero dell’Interno comprendono Forest Lodge come una “nuova residenza” su un terreno privato della Crown Estate.

Da qui le misure di sicurezza messe in atto nella zona. È stata eretta un’enorme recinzione in legno per delimitare boschi e spazi verdi attorno a Forest Lodge, classificata di Grado II, e sono stati piantati alberi per garantire la privacy. Sono state inoltre installate speciali telecamere a circuito chiuso. Non si è tenuta alcuna consultazione pubblica in merito alla chiusura, poiché ai sensi del Serious Organised Crime and Police Act del 2005, i terreni della Corona appartenenti al Re o al suo erede diretto sono protetti.

Kate Middleton, la protesta dei vicini

William e Kate non si sono ancora trasferiti a Forest Lodge e già suscitano malumori tra i loro vicini. La chiusura dell’area sta sconvolgendo non poche persone che hanno dovuto subire questi cambiamenti. In molti hanno espresso perplessità su questi cambiamenti, sono dispiaciuti che non potranno più usufruire del parco come facevano prima.

Altri si sono rassegnati all’idea di dover cambiare per sempre la propria quotidianità, dato che la nuova residenza dei Principi del Galles dovrebbe essere definitiva e probabilmente resterà tale anche quando William e Kate saliranno sul trono.

Una donna che abita nelle vicinanze ha dichiarato: “Molti di noi portano a spasso i cani qui da 20 anni, quindi sentirci dire che non possiamo più farlo è un duro colpo. Paghiamo annualmente per la manutenzione di un parco, ma non ci sarà più permesso di utilizzarne una parte. Ci hanno dato solo pochi giorni di preavviso per dirci che questa parte di foresta chiuderà definitivamente. Ora dovrò prendere la macchina e guidare più lontano per portare a spasso il mio cane”.

Un altro vicino di Will e Kate ha detto: “Ovviamente è frustrante, perché il mio cane adora questo posto. Veniamo qui ogni due settimane e ora dovremo trovare un altro posto. Ma capisco perfettamente che la sicurezza di William, Kate e della loro famiglia è fondamentale, quindi dobbiamo assicurarci che possano vivere felici qui”