Kate Middleton e il Principe William cambieranno casa entro la fine dell’anno: ormai la notizia è confermata ma iniziano a circolare le prime voci in merito al trasloco. Voci che provengono dai nuovi vicini, che si dicono felici di avere i Principi del Galles nel loro quartiere, con la speranza che non ci sarà, però, un’invasione della loro privacy. E qualche preoccupazione, in effetti, c’è… ma procediamo per punti.

Kate Middleton e William, le preoccupazioni dei nuovi vicini

Sono i futuri e nuovi vicini di casa di Kate Middleton, Principessa del Galles, e del Principe William a esprimere le loro preoccupazioni in merito al loro arrivo entro la fine dell’anno. Alla fine, dopo tante indiscrezioni, la scelta per il trasloco è ricaduta su Forest Lodge del Windsor Great Park: i Principi del Galles diranno addio all’Adelaide Cottage, il luogo dove hanno trascorso un momento difficile negli ultimi anni, quando alla Principessa è stato diagnosticato il cancro.

Forest Lodge è stato ristrutturato nel 2001, per un costo totale di 1,5 milioni di sterline: in seguito, è stato messo in affitto per 15mila sterline mensili. Come riporta il Daily Mail, i vicini di casa, che vivono nel Cranbourne Hall Residential Park, hanno espresso la loro felicità e l’emozione per l’arrivo di William e Kate. Ma naturalmente non manca qualche preoccupazione. “Li accolgo con favore. Ma spero che la gente permetta loro di vivere lì tranquillamente come una famiglia”.

“È un posto meno privato della loro casa precedente, da quello che so della zona. Quindi non mi piacerebbe che la gente passasse sempre e dicesse: ‘Oh, è lì che vivono’. Dopotutto hanno figli piccoli. Meritano la privacy. William e Kate sono adorabili. Sono giovani. Sono orientati alla famiglia. Sono sempre con i loro figli. È un nuovo stile di Monarchia. Vorrebbero essere trattati come persone normali”.

Il trasloco di William e Kate

Sono stati tre gli anni trascorsi all’Adelaide Cottage: un posto immerso nella pace, nella natura, un luogo che è stato anche teatro della battaglia della Principessa del Galles contro il cancro. Ora, però, è il momento di un nuovo inizio. A Forest Lodge, non lontani dal Castello di Windsor. Oltre alle preoccupazioni dei nuovi vicini, che pur si dicono felici del loro arrivo, in realtà non sono mancate delle polemiche. Sì, perché due famiglie hanno dovuto abbandonare le loro residenze. Il motivo? Troppo vicini alla dimora dei Principi del Galles, che non possono permettersi di compromettere la sicurezza.

“È stato chiesto loro di trasferirsi. Immagino che abbiano trovato un altro posto dove stare, ma gli è stato detto che dovevano andarsene. Non se lo aspettavano. Non vogliono che ci viva qualcuno che non siano membri della Famiglia Reale”, ha svelato una fonte al Mail on Sunday. Il trasloco è previsto per la fine dell’anno, quindi entro il 2025, e naturalmente sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Tuttavia Kate e William stanno pagando i lavori di tasca propria, per evitare di usare quelli dei contribuenti: una scelta che riflette ancora l’idea di una Monarchia moderna.