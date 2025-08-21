Kate Middleton, tutte le case in cui ha vissuto prima del nuovo castello

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Kate Middleton

È ufficiale: Kate Middleton e il Principe William diranno addio all’Adelaide Cottage, la “umile” residenza dove hanno trascorso gli ultimi anni con i figli George, Charlotte e Louis. I futuri monarchi d’Inghilterra, dopo i duri tempi della malattia di Kate, hanno bisogno di un nuovo inizio, e anche di una nuova casa. L’immobile scelto è il Forest Lodge, a pochi passi dal castello di Windsor, con otto stanze, piscina, campo da tennis e sala da ballo. Una residenza davvero principesca. In attesa del trascolo, ripercorriamo tutte le splendide case che hanno accolto Kate Middleton prima e dopo diventare Principessa.

Le case di Kate prima di diventare Principessa

Kate Middleton è cresciuta in una comoda villetta nel villaggio di Bucklebury, nel bucolico Berkshire. Prendeva il nome di Oak Acre la casa in cui Catherine è diventata grande assieme ai fratelli James e Pippa. Seppur la sua infanzia sia stata piuttosto girovaga, compreso un soggiorno di due anni ad Amman, in Giordania.

Ai tempi dell’università, la giovane Middleton ha soggiornato – così come il futuro consorte – alle residenze studentesche di St Salvator’s, uno dei più bei edifici della cittadina scozzese di St Andrews, a due passi dal lungo mare. Una volta conclusi gli studi, Kate si è trasferita in un appartamento di proprietà dei genitori a Chelsea. L’elegante immobile di tre camere era condiviso con la sorella Pippa.

Il nido d’amore dopo il matrimonio con William

La casa che ha accolto William e Kate ancora sposini è la Bodorgan Home Farm, situata nel nord del Galles. Un vero nido d’amore, a due passi dal mare e con tanto di spiaggia privata. Non di certo una residenza reale – i due erano in affitto al costo di 750 sterline al mese – ma le comodità non mancavano: quattro camere, grande soggiorno, due bagni, cucina e sala da pranzo con camino.

Nel 2013, la futura Principessa del Galles ha messo piede nel suo primo vero palazzo. Si tratta dell’1A di Kensington Palace, in precedenza appartenuto alla principessa Margaret. Una grande tenuta di quattro piani, con numerose sale ricevimenti e tutto lo spazio necessario al personale – lusso cui oggi Kate e William hanno scelto di dire addio.

Il Cottage degli anni più duri

Nel 2022 Kate e William, assieme ai tre figli, si trasferiscono nell’Adelaide Cottage, modesta tenuta all’interno del parco del Castello di Windsor. Un tempo destinata al Principe Harry e alla moglie Meghan Markle, è stata completamente rinnovata nel 2016. Seppur decisamente più discreta delle classiche casi reali, l’Adelaide Cottage vanta una storia di tutto rispetto. Costruito nel 1831 fu dato in dono alla Regina di cui porta il nome da Re Guglielmo IV, che scelse il delizioso stucco bianco-rosato degli esterni. Si dice che la camera da letto padronale sia decorata dai delfini dorati dello yatch reale HMY Royal George e che il camino in marmo sia un reperto greco-egiziano.

Qui William e Kate hanno trascorso momenti felici, ma anche quelli più duri della diagnosi di cancro di Kate. Proprio per lasciarsi definitivamente alle spalle i brutti ricordi e iniziare una nuova vita di serenità, i Principi hanno scelto di dire addio all’Adelaide Cottage e trasferirsi con la famiglia nella più grande e gioiosa Forest Lodge.