Kate Middleton, l’immenso patrimonio immobiliare della sua famiglia

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton, in quanto Principessa del Galles, non ha bisogno di investire nel mattone. Infatti, condivide con suo marito William diverse case, tra cui l’Adelaide Cottage a Windsor, residenza principale di famiglia, e Anmer Hall nel Norfolk, la casa di campagna che la Regina Elisabetta donò a lei e al nipote per le loro nozze. E sicuramente può contare su un appartamento a Kensington Palace, a Londra. A queste vanno aggiunte anche le proprietà immobiliari dei suoi genitori.

Kate Middleton, il patrimonio immobiliare di famiglia

Kate Middleton può dormire sonni tranquilli, un tetto sopra la testa ce lo avrà sempre. Infatti, ha a disposizione una serie di case in cui può alloggiare, sparse per tutta la Gran Bretagna.

Non solo, oltre agli immobili che già condivide con William, e a eventuali case attualmente in possesso solo del marito, come quelle nel Ducato di Cornovaglia, quando diventerà Regina consorte si aggiungeranno al patrimonio di famiglia tutti i manieri e le residenze reali che attualmente sono di Carlo.

Ovviamente queste restano alla Corona e saranno tramandate di Sovrano in Sovrano, quindi spetteranno di diritto a George, anche se Kate dovesse sopravvivere a William. Ma sicuramente alla Principessa del Galles resteranno l’Adelaide Cottage e Anmer Hall. In più dovrebbe ereditare parte della villa da 4,7 milioni che attualmente appartiene ai suoi genitori, Carole e Michael Middleton.

Kate Middleton, la villa da 4,7 milioni dei suoi genitori

I genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, vivono in una enorme villa, nota come Bucklebury Manor, nel Berkshire. I due acquistarono la proprietà per 4,7 milioni di sterline nel 2012, un anno dopo il matrimonio della figlia con William.

La proprietà si estende su 18 acri di terreno, in una posizione che offre una vista meravigliosa sulle colline circostanti. La villa, circondata da questo magnifico parco, comprende sette camere da letto, un campo da tennis, una piscina e una biblioteca. La casa è in stile georgiano e apparteneva a una famiglia i cui antenati avevano ricevuto in dono la terra da Enrico VIII.

I dettagli della residenza Middleton furono resi noti nel 2020, quando James, il fratello di Kate, si trasferì con la compagna dai genitori per trascorrere insieme il lockdown. All’epoca postò alcune foto della villa sul suo profilo Instagram per cui fu possibile vedere il patio dove i Middleton facevano colazione, la sala con caminetto e la cucine di piastrelle bianche, arredata in stile country.

Bucklebury Manor è un po’ più imponente rispetto alla casa dove Kate ha trascorso la sua infanzia, per altro sempre in quella zona. Nel 1979 i Middleton acquistarono la casa bifamiliare West View a Bradfield Southend, nel Berkshire, per 34.700 sterline.

All’epoca entrambi lavoravano come assistenti di volo, poi aprirono un’azienda specializzata in prodotti per feste e la loro situazione finanziaria cambiò in meglio. Così, in seguito, si trasferirono a Oak Acre, una casa indipendente con un vialetto di ghiaia nella vicina Bucklebury, per poi fare il vero salto di qualità, acquistando Bucklebury Manor.