Kate Middleton, i viaggi segreti di William per aumentare il patrimonio

Fonte: IPA William e Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno una doppia vita, quella pubblica e privata. Della prima sappiamo tutto ufficialmente, della seconda solo alcuni dettagli vengono confessati. Come ad esempio quello che riguarda i viaggi segreti che il Principe del Galles compie per tenere sotto controllo il patrimonio e possibilmente aumentarlo.

Kate Middleton, il viaggio ufficiale di William da Alberto di Monaco

Dunque, non conosciamo proprio tutto quello che fanno William e Kate Middleton. Ad esempio ora la Principessa del Galles è di nuovo lontana dalla vita pubblica e per placare i più curiosi ha permesso che venisse pubblicata una sua foto inedita.

Questa è proprio una strategia di comunicazione adottata dai Principi del Galles per catalizzare l’attenzione solo su quello che vogliono che si sappia. Un altro esempio riguarda William.

Mentre il Principe del Galles è in vacanza con moglie e figli, il Palazzo ha fatto sapere che sarà impegnato in un viaggio ufficiale nel Principato di Monaco. William sarà quindi ospite di Alberto il prossimo 8 giugno al Grimaldi Forum di Montecarlo per un summit sulla salvaguardia degli oceani. Kate non dovrebbe accompagnarlo, ma potrebbe fare una gradita sorpresa a tutti cambiando idea.

In ogni caso, è suo marito che si occupa delle problematiche green, così come sono in capo a lei tutti i progetti che riguardano la prima infanzia e la salute mentale nei primi anni di vita.

L’ufficialità di questo viaggio di William cattura l’attenzione dei media, così il Principe può muoversi più liberamente quando invece compie delle visite private per il Paese. Ma ogni tanto qualche segreto trapela.

Kate Middleton, i viaggi segreti di William nel Ducato di Cornovaglia

Così, si è scoperto che William si reca con cadenza abituale nel Ducato di Cornovaglia che ha ereditato da suo padre Carlo, insieme al titolo di Principe del Galles nel 2022.

Il Ducato di Cornovaglia è un impero immobiliare che garantisce un reddito milionario a William e alla sua famiglia. Dunque, ci tiene a tenere sotto controllo le sue proprietà e a farle rendere il più possibile.

Una fonte ha rivelato che “William cerca di visitare una parte del Ducato una volta ogni quattro o sei settimane, andando nelle fattorie negli uffici per incontrare le famiglie e il personale, stringere loro la mano e chiedere cosa può fare per aiutarli. Le sue visite sono solitamente private, raramente vengono rese pubbliche a Corte e sono tenute nascoste dai fedeli abitanti del posto, abituati agli spostamenti della famiglia reale.”

Il Ducato di Cornovaglia si estende su 128.494 acri, diviso in 20 contee e comprende fattorie, aziende agricole, vasti terreni coltivati, allevamenti, immobili dati in affitto. Da questo possedimento William ricava la maggior parte dei suoi guadagni annui, per questo tiene molto ad esso e cura in modo quasi maniacale le sue rendite.