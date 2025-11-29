Kate Middleton, indagine della polizia: “Sono stati avvelenati”

Kate Middleton e William minacciati: avvelenati deliberatamente gli alberi piantati dal Principe del Galles. La polizia ha aperto un'indagine

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono nel mirino di alcuni sabotatori che evidentemente non amano i futuri Sovrani. O per lo meno non sono d’accordo con le loro iniziative. La situazione è così grave che la polizia ha aperto un’indagine. Ma andiamo ai fatti.

Kate Middleton, l’avvelenamento degli alberi di William

Kate Middleton ha vissuto una settimana ricca di soddisfazioni professionali, coronata dalla sua visita all’ente benefico Anna Freud dove si è resa protagonista di un tenero siparietto con un bambino piccolo. Ma la dolcezza della Principessa del Galles non basta a fermare le proteste o gli atti eversivi.

Nel Ducato di Cornovaglia infatti sono stati avvelenati deliberatamente gli alberi piantati dal Principe William nell’ambito del progetto di riforestazione della zona. Un gesto che preoccupa, dato che non se ne conosco le motivazioni.

Gli alberi si trovano in un’aerea recintata, quindi non accessibile a tutti, sebbene sia situata all’interno di un terreno comune, noto come Foresta di Dartmoor.

Kate Middleton, la polizia indaga

L’avvelenamento degli alberi di William è stato interpretato come un atto preoccupante, perché potrebbe nascondere una avversione nei confronti della Monarchia, dato che indirettamente colpisce l’erede al trono. I salici erano stati scelti per prevenire l’erosione dei terreni torbosi del sito e ridurre il rischio di inondazioni. Tuttavia, questi alberi sono stati rintracciati e avvelenati. Si ritiene che siano stati uccisi con un erbicida, che gli esperti ritengono essere il glifosato.

Secondo indiscrezioni la polizia locale sta indagando sull’accaduto. Un portavoce della South West Peatland Partnership ha definito l’incidente “un attacco a coloro che vivono, lavorano, godono e dipendono da questi paesaggi”, poiché è stato utilizzato un pesticida in una zona boschiva protetta.

L’atto criminale è stato definito un “atto oltraggioso di sabotaggio, che pugnala al cuore gli sforzi per ripristinare la natura in questa parte del paese”.

I rappresentanti del Ducato di Cornovaglia hanno espresso la loro delusione per l’accaduto. Emma Magee, responsabile delle comunità e della natura locale, ha dichiarato: “Ci impegniamo a collaborare con i nostri partner per garantire un futuro migliore a Dartmoor, e questa recente azione non rappresenta l’impegno collettivo della comunità di Dartmoor per raggiungere questo obiettivo. L’espansione dei boschi, insieme al ripristino delle torbiere, è fondamentale per il ripristino del paesaggio in tutto il Dartmoor”.

Kate Middleton, l’attacco a William

L’avvelenamento degli alberi potrebbe essere un attacco a William e a Kate che nella zona sono conosciuti come Duchi di Cornovaglia.

William ha ereditato il Ducato quando suo padre è diventato Re e a sua volta lo cederà a George, quando salirà sul trono.

Il Principe del Galles si occupa dell’amministrazione del territorio che tra immobili in affitto, terreni coltivali e pascoli gli frutta una rendita annuale milionaria. Dunque, può essere che alcuni abitanti della zona non siano d’accordo sul modo in cui gestisce il territorio e siano arrivati a minacciarlo con atti di sabotaggio.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!