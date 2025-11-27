Kate Middleton rilancia l’abito pied de poule ma è fin troppo castigato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è tornata in pubblico per una visita all’ente benefico dedicato alla salute mentale infantile, Anna Freud dove è stato presentato un nuovo progetto. La Principessa del Galles si è presentata con un nuovo abito castigatissimo, firmato Emilia Wickstead. Il vestito le sta molto bene ma è fin troppo bon ton e vintage, tanto da far rimpiangere i suoi tailleur pantaloni.

Kate Middleton a supporto dei bambini

Dopo la sua apparizione divina alla Royal Albert Hall una decina di giorni fa, Kate Middleton si è ripresentata in pubblico per un evento diurno.

La Principessa del Galles è uscita di prima mattina per recarsi al centro Anna Freud nella zona nord di Londra con lo scopo di lanciare il nuovo progetto a favore dell’infanzia, nato dalla collaborazione tra l’associazione benefica che si occupa di salute mentale dei bambini e il Royal Foundation Centre for Early Childhood di cui è patrona dal 2016.

Il programma mira a formare e sostenere sostenere il lavoro degli operatori sanitari che si occupano dello sviluppo sociale ed emotivo precoce dei bambini. Kate ha iniziato la sua visita agli uffici dell’istituto incontrando le famiglie che stanno collaborando con Anna Freud e l’Institute of Health Visitors per dare forma al nuovo programma.

Kate Middleton rilancia la moda pied de poule ma l’effetto è vintage

Per una visita così istituzionale, Kate ha scelto un look altrettanto formale, da vera benefattrice d’altri tempi. Infatti, ha recuperato dal suo guardaroba un abito di Emilia Wickstead, decisamente bon ton e fin troppo castigato.

Si tratta di un modello midi, a quadretti bianchi e neri, a girocollo con colletto a punta, maniche lunghe, sciancrato e dotato di una cintura in stoffa e gonna al polpaccio. La Principessa del Galles lo abbina a delle décolleté stampa rettile, grigie, e a una handbag scamosciata marrone.

Indubbiamente, è molto elegante. Ma il look nel suo insieme crea un discutibile effetto vintage. Davvero abbigliata così sembra una Lady d’altri tempi. Molto meglio i suoi tailleur pantaloni che le danno un’immagine più dinamica e moderna.

Kate Middleton, l’errore di stile con l’abito di Emilia Wickstead

Kate però avrebbe potuto evitare l’effetto retrò con qualche piccolo accorgimento. Sarebbe bastato ad esempio accorciare la gonna di qualche centimetro e portarla sotto al ginocchio. Anche la scelta degli accessori avrebbe fatto la differenza.

Magari una décolleté nera o blu navy avrebbe contribuito a svecchiare senza perdere in eleganza. Così come avrebbe potuto scegliere una tote bag più contemporanea.

D’altro canto, a Kate questo look piace molto. Infatti, ha già indossato quell’abito nel 2022 all’Università di Harvard durante un viaggio negli Stati Uniti. E nel 2015 ha sfoggiato un look simile sempre per una visita al centro Anna Freud.

