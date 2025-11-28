Kate Middleton, il bimbo le prende il dito: momento di tenerezza pura

Kate Middleton conquista i cuori di tutti quando un bimbo le prende il dito e lo mette in bocca. E lei lo lascia fare, svelando il suo lato più tenero

Kate Middleton ha visitato l’ente benefico Anna Freud di Londra che sostiene progetti sulla salute mentale della prima infanzia. La Principessa del Galles ha incontrato alcuni genitori coi loro figli e non ha resistito a giocare coi bimbi, regalandoci momenti di pura tenerezza.

Kate Middleton, momenti di tenerezza pura coi bambini

Kate Middleton adora i bambini e lo si vede ogni volta che interagisce con loro. La moglie di William è portata naturalmente a interagire coi più piccoli e la sua esperienza di mamma ha sviluppato ulteriormente questa sua dote.

Qualità che ha sfoggiato giovedì 27 novembre quando si è recata in visita all’associazione benefica Anna Freud in qualità di patrona del Royal Foundation Centre for Early Childhood. I due enti hanno infatti collaborato su un progetto per la formazione di operatori sanitari che si occupano della salute mentale dei minori.

Durante la visita, la futura Regina ha avuto la possibilità di incontrare alcune famiglie coi loro bambini. E come sempre ha dimostrato di saper interagire con loro. Seduta attorno a un tavolo a misura di bimbo, Kate ha giocato con alcuni bambini di pochi anni. Ma soprattutto ha sciolto i cuori di tutti quando un piccolino le ha preso il dito mettendolo in bocca. E lei lo ha lasciato fare, divertita.

In effetti, la Principessa non ha fatto altro che praticare quanto sostiene da tempo, ossia che amore e tenerezza sono fondamentali per la crescita, perché “una casa amorevole ci insegna in ultima analisi come amare e come prenderci cura, ma ogni ambiente ha il potenziale per plasmare i nostri cuori”, ha affermato in un recente discorso che ha tenuto ai leader aziendali, proprio per ribadire l’importanza che questi sentimenti hanno nell’educazione dei bambini.

Kensington Palace ha condiviso sul profilo Instagram ufficiale della Principessa alcune foto della visita, scegliendo proprio quegli scatti che la immortalano con i bambini. Qualcuno commenta: “Le relazioni che creiamo e gli esempi di cui siamo testimoni ci plasmano sempre, soprattutto negli anni della formazione. 🙏”; “Un bambino così carino e adorabile 💙🩵💙”.

Mentre l’ente benefico Anna Freud ha voluto ringraziare Lady Middleton per la sua presenza: “È stato un onore averla qui oggi ed è stato affascinante ascoltare le sue riflessioni sulla salute mentale e il benessere dei bambini! Grazie mille per il suo tempo. 🥰”.

Kate Middleton, il look retrò

Ma oltre alla tenerezza, non è passato inosservato il look di Kate che ha indossato un abito pied de poule di Emilia Wickstead. Si tratta di un vestito riciclato, già sfoggiato nel 2022 ma l’outfit nel suo insieme non è molto riuscito.

E c’è chi ha notato la notevole magrezza della futura Regina, resca evidente proprio dall’abito aderente che però sembra starle addirittura largo.

