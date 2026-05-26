Kate Middleton, l’abitudine serale quando i figli vanno a letto di cui William si lamenta

William ha rivelato l'abitudine serale di Kate Middleton quando i tre figli vanno a dormire e lei finalmente può dedicarsi a se stessa. Ma lui non è felice

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Anche Kate Middleton ha una vita privata e a casa, nascosta da sguardi indiscreti, può essere del tutto se stessa e fare quello che vuole senza dover seguire il protocollo. Lei ha raccontato molto delle sue passioni e di come gestisce i figli e la famiglia. Ma William ha aggiunto un dettaglio in più sull’abitudine serale della moglie, che in qualche modo lo infastidisce.

Kate Middleton, cosa fa quando i figli vanno a letto

Dopo la magnifica dichiarazione d’amore in cui ha detto quanto sua moglie Kate sia indispensabile per la famiglia, il Principe William ha anche svelato dettagli più intimi.

Noi siamo abituati a vedere Kate Middleton nel ruolo di Principessa del Galles, ma non dimentichiamo che più volte lei stessa ha ribadito di volere una vita il più normale possibile fuori dalle apparizioni pubbliche.

Kate si occupa personalmente dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Quando può, li accompagna a scuola ed è sempre presente agli eventi più importanti. Inoltre, cucina per la famiglia e si occupa della casa, ovviamente aiutata da uno staff qualificato che però non comprende un maggiordomo.

Come tutte le mamme che lavorano, Lady Middleton deve trovare il giusto equilibrio tra professione e famiglia e sfrutta ogni scampolo di tempo per portare avanti le sue attività.

Durante una conversazione con i conduttori di Heart Breakfast, lo scorso 22 maggio, William ha parlato con entusiasmo della moglie e ha raccontato che cosa fa quando finalmente i bambini sono andati a dormire.

Quasi tutte le sere, Kate si porta il lavoro a letto. Il Principe infatti ha rivelato che “quasi tutte le sere, in camera mia, faccio fatica a rilassarmi con tutta la documentazione che ha già pronta da leggere”, riferendo ai documenti riguardanti la prima infanzia che sua moglie studia prima di addormentarsi.

Come per molti genitori, è probabile che le serate di William e Kate non si calmino del tutto finché i loro tre figli non sono a letto. Le parole del Principe rivelano quindi che la loro vita non è molto diversa da quella delle famiglie normali.

Nelle affermazioni di William però c’è quasi una lamentela, visto che a causa del lavoro della sua dolce metà, lui non riesce del tutto a rilassarsi e riposare.

Kate Middleton, William si lamenta anche di Louis

Raccontando la quotidianità dentro Forest Lodge, William si è anche lamentato in modo bonario di suo figlio Louis, il più piccolo dei tre.

Il Principe si alterna con Kate nell’accompagnare i figli a scuola o ai loro vari impegni. Ovviamente il tragitto viene fatto in auto, dove i bambini si portano la merenda. Pare che tra gli snack preferiti ci siano i panini di marmellata e Louis è specializzato nel lasciare impronte appiccicose ovunque.

“Di solito, in macchina vengono portati molti panini con la marmellata e Louis tende spesso a lasciare impronte di marmellata ovunque”.