Fiorello a La Pennicanza chiarisce sul suo futuro in radio: “Tutto nelle nostre mani”

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello, "La Pennicanza"

Siamo entrati nella penultima settimana de La Pennicanza che chiuderà i battenti il prossimo 5 giugno. Fiorello e Biggio hanno condotto la puntata di lunedì 25 maggio. In primo luogo, lo showman ci ha tenuto a rassicurare sul futuro della trasmissione e ha elogiato i numeri importati che sta facendo Rai Radio 2. Poi, ci sono stati grandi momenti come la chiamata di Amadeus e l’intervento di Sal Da Vinci-Fiorello direttamente dal Quirinale.

Fiorello chiarisce sul futuro de La Pennicanza

La puntata si è aperta con un chiarimento sul futuro della trasmissione a cura di Fiorello, dopo le battute degli ultimi giorni: “Settimana scorsa abbiamo fatto una boutade… e ci sono cascati tutti! Ma la Rai avrebbe mai potuto non confermare un programma come il nostro? Aspetta che siamo noi a confermare, è tutto nelle nostre mani! Noi dobbiamo prendere decisioni su come farlo o come rifarlo: se fare la Pennicanza, la Mattinanza… o anche la Nottanza!”.

Sulla questione è intervenuto direttamente anche il direttore di Rai Radio2 Alibrandi, per blindare lo show: “Noi confermiamo La Pennicanza. Poi aspetto vostre… e possiamo dare ampi stralci di palinsesto!”.

Fiorello, dalle pale eoliche in Umbria al sindaco di Roma

Si torna poi sul caso delle pale eoliche in Umbria: “Accogliamo con favore la decisione della Regione Umbria di avviare il procedimento finalizzato all’annullamento del silenzio-assenso, quello che aveva riportato in vita il progetto eolico ‘Phobos’ – le parole di Fiorello -. Un applauso alla Regione! C’è speranza, ma il procedimento non equivale all’annullamento definitivo, dovrà essere portato avanti con rigore e concluso entro fine giugno. Non molliamo la presa”.

Lo showman ha poi letto in diretta un’ultim’ora sulla questione: “La Giunta ha deliberato l’avvio del riesame in autotutela del silenzio assenso, il procedimento dunque è partito ora. La Regione ha lavorato incessantemente per far valere le ragioni della ‘via umbra’ alla transizione energetica, sostenendo le rinnovabili ma nel rispetto di un paesaggio unico. Ora l’appello va al Governo e a Giorgia Meloni affinché riveda in autotutela l’approvazione della VIA in Cdm, un’azione urgente senza cui ogni sforzo sarà vano”.

Dalla grande politica alla cronaca della Capitale, con un divertente retroscena su un incontro ravvicinato: “Il sindaco Gualtieri agli Internazionali non mi ha quasi nemmeno salutato… mi ha dato una mano molto moscia, fredda. Forse è per la storia del ticket della macchina elettrica, se l’è legata al dito. Mi aveva anche chiamato e non gli ho risposto, ma non è che non volevo, è che sono stato avvisato in ritardo!”. Subito dopo, una battuta fulminea sui nuovi equilibri del centrodestra: “Marina Berlusconi raccoglie il gradimento di oltre il 50% degli elettori del centrodestra. Farà il suo partito: Fratelli d’Italia… Uno!”.

Fiorello, Sal Da Vinci nuovo Julio Iglesias italiano

Non c’è Pennicanza senza Sal Da Vinci, sia vero che falso. Fiorello manda in onda un video del cantante e lo battezza come il nuovo Julio Iglesias italiano. Ma poi arriva quello fake, direttamente al Quirinale per partecipare al format che celebra la Repubblica italiana in vista del 2 giugno.

Sal-Fiorello esalta la repubblica contro la monarchia, perché i reali dormono in letti separati e non fanno figli tra loro. Gli eredi al trono sono tutti illegittimi, perché il re va con la cameriera e la regina con lo stalliere.

Ma c’è una parola che non bisogna mai pronunciare, “referendum”, perché vuol dire separazione. E il pubblico si sbellica dalle risate: “Siete troppo forti”.

Fiorello, la videochiamata di Amadeus

In chiusura, l’esilarante e inaspettata videochiamata in diretta con l’amico di sempre, Amadeus, che ha svelato come sta trascorrendo le sue giornate: “Non ho novità, ma entro il 5 giugno mi piacerebbe tanto venirvi a trovare… se mi fanno entrare!”. Immediata e calorosa la replica dello showman: “Ti faccio trovare il lasciapassare, il nulla osta! Se vieni qui in via Asiago rendi tutti felici. Organizziamo ufficialmente l’Ama-day!”.