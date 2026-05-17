Tutti increduli dinanzi alla scelta di Alice, che ha rifiutato una cifra enorme per inseguire un sogno. Ma cos'è successo in studio tra Stefano e Martina?

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IPA

La puntata di domenica 17 maggio di Affari Tuoi è stata serena e divertente. I protagonisti di serata sono stati Alice e Cristiano che, sulle note di Ma tu vulive a’ pizza, hanno tentato l’assalto ai 300mila euro. Il tutto con a corredo il solito show messo in piedi da Stefano De Martino ed Herbert Ballerina. Stavolta, però, a prendere parte allo spettacolo è stata anche Martina Miliddi.

Stefano e Martina

Quello di Alice è stato un buon percorso, come dimostrano i 35mila euro offerti al primo colpo dal Dottore. Molto presto nella sua gara ha poi trovato il pacco “ballerina”, che ha spinto Herbert a lamentarsi d’istinto. Il motivo? Gli è toccato raggiungere il centro dello studio e ballare al fianco di Martina Miliddi.

Totalmente incapace di seguire una coreografia inizialmente, ora la spalla comica di De Martino è migliorata. Ha però richiesto l’assistenza del conduttore, che ha raggiunto e trascinato in formazione. La giovane ballerina, con i due compagni alle spalle, ha dato il via al balletto sulle note di Cotton Eye Joe. Si sono divertiti moltissimo, mentre pubblico e “pacchisti” tenevano il tempo.

Un gioco così coinvolgente che Stefano ha scelto di proseguirlo più del dovuto. Ha infatti riportato Martina al centro e i due hanno continuato a ballare, coinvolgendo poi anche Herbert. Nulla di più di un gioco di gruppo, sia chiaro, anche se i più maliziosi, come nel caso di Brenda Lodigiani, potrebbero vederci altro.

Quanto ha vinto Alice

Alice si è dimostrata una vera giocatrice, pronta a rischiare tutto. Nonostante i suoi progetti lavorativi, infatti, ha avuto il coraggio di rifiutare alcune offerte molto interessanti. Come detto, la prima è stata da 35mila euro, ma non è stata la più alta.

Dopo aver deciso di cambiare il pacco numero 15 per l’11, ha scoperto d’aver avuto tra le mani 30mila euro. In seguito il dottore ha raggiunto l’offerta minima di 15mila euro, spingendola in seguito a cambiare il pacco. Alla fine lei e il suo compagno hanno accettato, rinunciando all’11 per il 9.

Hanno fatto benissimo, perché lì dentro c’era Gennarino. Volata finale sulle ali dell’entusiasmo, dunque, con 50 euro e 300mila euro sul piatto. Ecco allora arrivare l’offerta più alta, quella da 75mila euro. Ci ha pensato molto Alice, spiegando anche le proprie necessità professionali. Alla fine però rifiuta e si gioca il tutto per tutto. Martina ha le mani nei capelli e il pubblico la incoraggia, gridando il suo nome. Herbert è con lei, ripetendo che “è così che si gioca”. Alla fine, però, l’amara delusione. Soltanto 50 euro nel proprio pacco e un sorriso forzato e mesto sul visto della povera Alice.