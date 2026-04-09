Martina Miliddi, quanto è alta: il segreto dei suoi look

Martina Miliddi è tra i volti popolari del mondo: ha uno stile tutto suo, talvolta glam, a volte glitterato. Tutte le curiosità su di lei

IPA Martina Miliddi

Ormai è tra i volti che ogni sera intrattengono gli italiani durante l’Access Prime Time, la fascia che è letteralmente “esplosa” grazie alla popolarità di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Martina Miliddi è stata tra le new entry di Affari Tuoi, ma – come il conduttore, Stefano De Martino – è anche lei un’ex Amici. Puntata dopo puntata, la Ballerina ha consolidato la sua immagine e identità all’interno dello show di Rai1. Ma quanto è alta e quali sono i segreti del suo stile?

Martina Miliddi, altezza e curiosità

Nata a Cagliari il 20 novembre 2000, Martina Miliddi è alta 170 centimetri. La sua carriera ha avuto un picco di popolarità durante il 2020, nell’edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è fatta conoscere per il suo talento. Dopo la sua esperienza all’interno del talent show di Fascino, la Miliddi ha preso parte a numerosi corpi di ballo, tra cui quello di Viva Rai2, il programma che Fiorello ha condotto al mattino per due edizioni.

L’altro picco di popolarità è arrivato con la pellicola record di Checco Zalone: nella scena finale di Buen Camino, durante la ballata di Ceccho sulla base de La prostata inflamada, si è vista proprio la ballerina. Da gennaio 2026 è nel cast delle presenze fisse di Affari Tuoi con il pacco “Ballerina”: ogni sera si esibisce quando i concorrenti scartano il pacco blu.

“Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato per Affari Tuoi. Non ci ho pensato un secondo: ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con lui“, così ha raccontato a Oggi la sua scelta di partecipare al programma. “Stefano è stato giudice nel Serale di Amici, ai tempi in cui ero concorrente. È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice. Mi ha dimostrato fiducia”.

Il segreto dei suoi look

Dal suo profilo sui social e dai look che le vediamo sfoggiare ogni sera ad Affari Tuoi, possiamo dire che Martina Miliddi predilige uno stile molto riconoscibile, costruito su una femminilità controllata ma performativa. Uno stile casual, ma anche spontaneo a volte, così come costruito: alterna i suoi outfit in base a quello che vuole comunicare.

Quello che indubbiamente colpisce è la coerenza della silhouette: predilige i capi che disegnano e valorizzano il corpo, come mini dress aderenti, body, slip dress, top second skin, abiti con trasparenze, scolli profondi, tessuti stretch o fluidi. C’è una ricerca costante di linee pulite ma sensuali, mai davvero romantiche o leziose. Anche quando l’abito è brillante o decorato, la base resta slanciata, da vera performer.

Alterna inoltre stili diversi tra loro; da ballerina contemporanea a showgirl, fino ai look scelti per la vita di tutti i giorni, che definiscono davvero chi è Martina Miliddi. Nella sua palette cromatica ci sono tanti neutri forti ma anche colori “strategici”: nero, nude, beige, avorio, denim slavato, toni metallici. La predilizione? Anche per il nero, che rafforza quell’idea di eleganza un po’ misteriosa e che di certo non guasta (davvero) mai.