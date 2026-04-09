Martina Miliddi su Stefano De Martino: “Mi sento protetta”. Le parole su Samira

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Martina Miliddi

La vediamo ballare tutte le sere nel fortunato programma del preserale di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, Affari Tuoi, e piano piano Martina Miliddi è riuscita a entrare nel cuore di milioni di italiani grazie alla sua bravura e genuinità. Proprio il legame con il presentatore è stato fondamentale per la sua carriera, che oggi è più lanciata che mai, e la ballerina non perde occasione per ribadire quanto debba a De Martino e quanto la sua amicizia sia importante per lei.

Ma la sua vita non è stata tutta rose e fiori: dal rapporto con il padre scomparso prematuramente alla “rivalità” con la collega Samira Lui, Martina Miliddi si racconta a cuore aperto. E ci fa emozionare.

Il successo ad Affari Tuoi e il rapporto con Stefano De Martino

Il pubblico di Rai 1 ha imparato a conoscerla grazie agli intermezzi coreografici del “pacco ballerina” di Affari Tuoi, dove Martina Miliddi è diventata in breve tempo una presenza familiare. Il merito? Non solo del talento – che comunque c’è e si vede tutto – ma anche di un’alchimia evidente con Stefano De Martino, padrone di casa sempre più centrale nel panorama televisivo.

Tra i due c’è un rapporto professionale (con buona pace di chi vede flirt a ogni angolo) molto solido, nato anni fa e cresciuto nel tempo. Martina, in un’intervista a Oggi, non nasconde quanto sia stato importante per lei: “Stefano è stato giudice nel serale di Amici, ai tempi in cui ero concorrente. È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice. Mi ha dimostrato fiducia”.

La ballerina racconta di sentirsi supportata e valorizzata, e sottolinea come il conduttore abbia creduto nelle sue capacità fin dal giorno zero. Un legame fatto di stima reciproca, ma anche di una certa sintonia che sullo schermo si percepisce chiaramente. Non è un caso che quando è arrivata la chiamata per entrare nel cast del programma abbia deciso di rientrare immediatamente, interrompendo un viaggio pur di non perdere l’occasione. “Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato per Affari Tuoi”, dice. “Non ci ho pensato un secondo: ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con lui”.

Martina Miliddi, il ricordo del padre

Dietro il sorriso e la leggerezza televisiva, però, c’è anche una storia personale intensa. Martina Miliddi, infatti, ha perso il padre quando era ancora bambina, a 9 anni: un evento che ha segnato profondamente il suo percorso sia privato che lavorativo.

Oggi, guardando al suo presente, racconta di sentire ancora la sua presenza in modo quasi tangibile. Un legame che non si è mai spezzato e che, anzi, rappresenta per lei una sorta di guida silenziosa. È proprio a questa figura che attribuisce, almeno in parte, la forza con cui ha affrontato le sfide della vita e della carriera. “Credo che da qualche parte ci sia mio papà Antonio a proteggermi. Lui c’è, lo percepisco“, dichiara.

Nel suo racconto emerge un’idea molto chiara: il successo non è solo frutto del lavoro, ma anche di una protezione speciale che continua a darle sicurezza. Una dimensione intima che rende il suo percorso ancora più umano e vicino al pubblico.

Il confronto con Samira Lui: rivalità o semplice paragone?

Inevitabile anche il parallelo con la sua collega de La ruota della fortuna su Canale 5, Samira Lui. Sono loro due le donne del preserale, che intrattengono il pubblico Rai e Mediaset e lo traghettano verso la prima serata donando quel po’ di leggerezza indispensabile di questi tempi. Ma cosa pensa della showgirl?

“L’ammiro e stimo enormemente. Abbiamo due carriere completamente diverse. Lei ha un curriculum ben più denso del mio, io sono ancora all’inizio. Posso soltanto ringraziare per il paragone“. E con queste parole possiamo finalmente chiudere la questione “rivalità” e metterci l’anima in pace: il rapporto è sereno e non c’è nessuno scontro in atto tra le due.