Martina Miliddi, la verità sul flirt con De Martino e il paragone con Samira Lui

IPA Martina Miliddi

Da allieva di Amici a protagonista del piccolo schermo, Martina Miliddi è diventata in pochi mesi la ballerina più chiacchierata della tv. Con i suoi balletti sensuali ad Affari Tuoi, conquista ogni sera quasi cinque milioni di spettatori, trasformando il pacco Ballerina in un vero e proprio evento. Di lei si è detto di tutto, ma ora è la bella sarda a prendere la parola tra confidenze sul rapporto speciale con Stefano De Martino e il confronto con Samira Lui de La Ruota della Fortuna.

Martina Miliddi di Affari tuoi e Stefano De Martino insieme?

L’arrivo di Martina Miliddi ha dato nuova energia ad Affari Tuoi, trasformando ogni pacco in un piccolo spettacolo e rendendo il game show più frizzante che mai. A volere questo ingresso è stato Stefano De Martino, ma, contrariamente ai pettegolezzi circolati nei giorni scorsi, tra i due non c’è mai stato alcun flirt.

“Stefano mi ha chiamata personalmente per propormi questa avventura – ha raccontato Martina a Fanpage – Fa ridere, perché mi trovavo dall’altra parte del mondo, alle Seychelles. Mi ha chiesto: “Sei disponibile domani?” Così ho preso l’aereo, due giorni di viaggio e alle tre del pomeriggio ero già in studio con lui. Nessun provino: lui mi conosceva già artisticamente”.

Quando Martina Miliddi era concorrente ad Amici, nel 2021, Stefano De Martino era giudice al Serale del talent di Maria De Filippi. È stata in quell’occasione che l’ex marito di Belen Rodriguez ha notato il talento della ballerina, rimanendo colpito dalle sue doti artistiche. Da allora non l’ha più dimenticata, fino a volerla al suo fianco ogni sera a Affari Tuoi.

Ansa

A proposito del suo legame con il conduttore Rai, Martina Miliddi ha specificato:

“Con lui ho già lavorato, ho fatto il tour del suo spettacolo Meglio stasera tra teatri e piazze. È un vero gentiluomo, una persona per bene che ha saputo subito mettermi a mio agio. Ha tutta la mia stima professionale. Anche lui, come me, ha cominciato ad Amici, anche se i nostri percorsi sono stati molto diversi. E anche il suo caso è la dimostrazione che si può fare carriera a prescindere dalle critiche”

Martina Miliddi e il paragone con Samira Lui

Da quando Martina Miliddi è approdata ad Affari Tuoi è subito scattato il paragone con Samira Lui, la prima donna de La Ruota della Fortuna. Un paragone che la ballerina accetta senza problemi anzi, si è detta lusingata:

“Mi fa molto piacere il confronto con lei. È il volto di un programma di grandissimo successo e ha già fatto tante cose in tv molte più di me. Io sono solo all’inizio della mia carriera e sono già molto felice di questo riscontro dal pubblico. Da spettatrice qualche volta mi è capitato di guardarla in trasmissione e il suo stile mi piace molto”

IPA

Ma la Miliddi ci ha tenuto a chiarire: “Non vorrei essere paragonata a nessuno, ma sono una grande fan della televisione di tanti anni fa. Penso che Raffaella Carrà sia stata un’istituzione, un’icona assoluta”.

E poi: “Sono piena di ambizioni e obiettivi, ma non ho in mente un settore preciso. Mi godo il momento a 360 gradi. Mi godo quello che ho ora, con le persone che ho ora, attualmente non potrei chiedere più di così”.