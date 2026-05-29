Martina Miliddi, il commovente ricordo per papà Antonio: “Avevo tante cose da dirti”

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IPA Martina Miliddi ricorda papà Antonio

A volte basta una fotografia per riaprire ferite che il tempo non cancella e riportare a galla ricordi custoditi con cura. Martina Miliddi ha scelto di ricordare così suo padre Antonio, condividendo sui social una vecchia foto accompagnata da parole che raccontano tutto il peso della nostalgia.

Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, la ballerina ha rivolto un pensiero al padre, ripercorrendo attraverso i ricordi l’amore che li univa e il dolore di una perdita che continua ad accompagnarla ancora oggi.

Martina Miliddi ricorda il papà nell’anniversario della scomparsa

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Martina Miliddi ha voluto ricordare il padre Antonio nel giorno che segna il sedicesimo anniversario della sua scomparsa. Lo ha fatto condividendo una vecchia fotografia e parole che sembrano una lettera rimasta aperta per sedici anni.

Nel messaggio, la ballerina torna con la memoria a quel giorno che ha cambiato la sua vita, lasciando emergere il dolore di un’assenza che continua a farsi sentire anche nei dettagli più piccoli della quotidianità.

“Non mi sono dimenticata, come potrei. Ma mi è bastato guardare fuori dalla finestra proprio come quel giorno. Sei stato l’amore più grande e il dolore mio più grande”.

Il ricordo passa poi attraverso immagini domestiche e familiari, quelle che spesso restano impresse più a lungo di qualsiasi altra cosa. “Sedici anni fa ho smesso di sentire la tua voce, la tua macchina parcheggiare in garage, il tuo profumo e i passi per casa. Avevo ancora tante cose da dirti ma non ho avuto il tempo”.

Parole che raccontano anche il desiderio di mantenere vivo un legame che il tempo non è riuscito a spezzare. “Sono esattamente la tua fotocopia. Quando mi guardo vedo esattamente te. L’unico modo per averti sempre qui con me. Con tutto il mio cuore fatto ormai di colla e cerotti, ciao papino”.

Chi era Antonio Miliddi, il papà di Martina

Antonio Miliddi è morto il 29 maggio 2010 in un incidente stradale in Sardegna. All’epoca Martina era una bambina. L’uomo, autotrasportatore, perse il controllo del furgone su cui viaggiava lungo una strada della provincia di Cagliari e morì poco dopo il ricovero in ospedale.

Una perdita arrivata all’improvviso e destinata a segnare profondamente la sua crescita. Nel corso degli anni, la ballerina ha parlato più volte del rapporto speciale che la legava al padre, raccontando come la sua assenza abbia rappresentato una ferita difficile da elaborare ma anche una presenza costante, seppur diversa, nella sua vita.

Da allora sono passati anni e la ballerina ha continuato a costruire il proprio percorso professionale. Dopo Amici, è diventata uno dei volti fissi di Affari Tuoi, al fianco di Stefano De Martino, un’esperienza che le sta regalando grande visibilità presso il pubblico di Rai 1. Traguardi, cambiamenti e nuove sfide che, inevitabilmente, si intrecciano anche con il pensiero di chi non ha potuto assistere a queste tappe importanti della sua vita.

Forse è anche per questo che, a sedici anni dalla scomparsa del padre, le parole condivise sui social assumono un significato ancora più profondo. Non soltanto il ricordo di una perdita, ma il racconto di un legame che continua ad accompagnarla mentre cresce, cambia e realizza i propri sogni.