Affari Tuoi, il balletto di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina è un disastro. Ma il pubblico applaude

Ad Affari Tuoi il balletto di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina è un vero e proprio disastro, ma il pubblico regala al comico una standing ovation.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 26 aprile di Affari Tuoi, Herbert Ballerina regala al pubblico una esibizione a dir poco sopra le righe nei panni di Elvis insieme a Martina Miliddi. La ballerina si scusa e Stefano De Martino prende in giro l’amico, dando vita ad un siparietto comico divertentissimo.

Affari Tuoi, Nunzio sfida il Dottore e vince a metà

A giocare nella puntata del 26 aprile di Affari Tuoi è Nunzio, agricoltore che arriva da Celano, paese in provincia dell’Aquila. Il concorrente ha raccontato da subito la sua vita a Stefano De Martino, svelando di voler vincere per poter regalare un futuro bellissimo alla sua bambina. Nunzio ha infatti svelato che presto diventerà papà: sua moglie è incinta all’ottavo mese. Negli studi Rai, il pacchista ha scelto di giocare insieme alla sorella Loreta, di professione ingegnere.

La partita di Nunzio è iniziata con l’arrivo del cane Gennarino che gli ha regalato un jackpot dal valore di 8mila euro. In seguito il concorrente ha chiamato diversi pacchi, realizzando una partita quasi perfetta. A quel punto è arrivata la prima chiamata del Dottore con un’offerta da 39mila euro che però Nunzio ha scelto di rifiutare.

Poco dopo però il concorrente ha visto sfumare sia i 200mila euro che i 100mila euro. A quel punto la fortuna ha iniziato a girare, con qualche tiro positivo, alternato a tiri a dir poco negativi. Nunzio non si è perso d’animo e sul finale è rimasto con quattro pacchi blu e un solo rosso dal valore di 300mila euro.

In pochi tiri la partita è arrivata ad un punto importante con due pacchi blu e il pacco rosso da 300mila euro. Nunzio ha così iniziato a ragionare sulla mossa successiva da compiere e quando il Dottore ha offerto 27mila euro ha scelto di accettare l’assegno e terminare il gioco.

Una decisione giusta visto che nel suo pacco c’erano solamente 50 euro. La partita si è dunque conclusa fra gli applausi e con un Nunzio certo di aver giocato al meglio delle sue possibilità. “In questo gioco non c’è logica”, ha spiegato.

Il balletto di Herbert Ballerina e Martina Miliddi

La puntata del 26 aprile di Affari Tuoi, in onda di domenica, è stata caratterizzata come sempre dal balletto di Martina Miliddi con Herbert Ballerina. Il comico questa volta si è esibito in un passo a due vestito da Elvis. Il balletto, come sempre, è stato decisamente sopra le righe e quando è terminato l’ex ballerina di Amici si è scusata con il pubblico.

“Scusate, ma è sempre peggio – ha detto Martina -. L’ho lasciato fare, ma nulla”. Divertito Stefano De Martino che ha seguito la scena ed è scoppiato a ridere quando il pubblico non solo ha applaudito Herbert, ma ha anche intonato il coro: “Sei bellissimo”.