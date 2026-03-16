Affari tuoi, Herbert Ballerina e Martina Miliddi scatenati sulle note di Pulp Fiction

Stefano De Martino cerca di contenere (senza riuscirci) gli scatenatissimi Herbert e Martina, novelli Uma Thurman e John Travolta ad "Affari Tuoi"

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

Una serata che parte tra risate e sketch dallo humor british, come sempre, ma che si chiude con un finale agrodolce. La puntata del 15 marzo di Affari tuoi, il game show di Rai 1 guidato da Stefano De Martino, ha mescolato perfettamente comicità e qualche momento di tensione. Protagoniste della partita sono state le gemelle Valentina ed Elisa, arrivate dalle Marche con un obiettivo molto chiaro: vincere abbastanza per regalarsi una vacanza con gli amici.

Ma tra pacchi rossi che saltano fuori uno dopo l’altro, offerte tentatrici e decisioni difficili, la partita si trasforma presto in un’altalena di emozioni. Per fortuna ci sono Herbert Ballerina e Martina Miliddi che ci fanno sognare con uno dei balli più iconici del cinema, perfetto per anticipare la notte degli Oscar 2026.

Affari tuoi, Herbert e Martina come Uma Thurman e John Travolta

A fronte di una partita non proprio fortunata (ma che rivela qualche sorpresa), a prendersi la scena ad Affari Tuoi sono i siparietti che ormai sono diventati il vero ingrediente segreto dello show. Herbert Ballerina entra subito in modalità showman con una delle sue battute surreali – “Io sono un allenatore che fa fatica a capire le cose, sono The Cocc” – facendo esplodere lo studio in una risata fragorosa.

Stefano De Martino, dal canto suo, cavalca il momento e distribuisce ironia a raffica. A un certo punto il conduttore trova anche il modo di “spezzare” il cuore di alcune telespettatrici: mostra la fede al dito del bel pacchista dell’Emilia Romagna e scherza sul fatto che qualcuno, davanti alla tv, potrebbe restarci male.

Il momento più divertente della serata arriva però quando il comico lucano e Martina Miliddi si lanciano in una coreografia improvvisata al centro dello studio. In sottofondo partono le note iconiche di Pulp Fiction e per qualche secondo lo studio si trasforma in una versione decisamente più scatenata e caotica del celebre ballo del film di Quentin Tarantino. E se la ballerina è perfetta nei panni di Uma Thurman, Herbert è un “John Stravolto” come non manca di sottolineare il padrone di casa prendendolo come sempre in giro.

La partita delle gemelle Valentina ed Elisa

Molto meno divertente, soprattutto per le protagoniste, la partita delle gemelle marchigiane Valentina ed Elisa che partono con il pacco numero 17. Nei primi tiri spariscono subito 50mila, 75mila, 100mila e perfino 200mila euro e la partita prende subito una piega complicata, per usare un eufemismo.

Per provare a cambiare rotta le due accettano il cambio pacco e prendono il 12, ma la partita resta imprevedibile e continua a oscillare tra pacchi blu e rossi, mentre il Dottore prova più volte a convincere le concorrenti con offerte sempre più interessanti. Le gemelle però non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Rifiutano le proposte e scelgono di andare avanti, convinte che nel loro pacco possa nascondersi il colpo grosso. La tensione cresce tiro dopo tiro, soprattutto quando in gioco resta ancora il premio più ambito: i 300mila euro.

Il sogno però si infrange proprio sul più bello. Il pacco con il premio massimo viene eliminato e in studio cala per un attimo il silenzio. Nonostante la delusione, le sorelle riescono comunque a salvare la serata: grazie a un ultimo cambio pacco portano a casa 10mila euro.