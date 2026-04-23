Affari Tuoi, Stefano De Martino “tormenta” Herbert Ballerina: “Non posso lavorare”

IPA Stefano De Martino

Nuovo appuntamento per Affari Tuoi, il programma di successo condotto da Stefano De Martino. Il 23 aprile è stato il turno della Valle D’Aosta: a giocare è stata Sharon, impiegata commerciale. In studio con lei è stato presente il fidanzato Gabriel, e il primo pacco preso è stato il numero 18. Come sempre, un susseguirsi di emozioni, di sketch e battute: cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 23 aprile

Ormai Affari Tuoi è in linea con il modo di condurre di Stefano De Martino, che non è più “solo” da mesi, essendosi attorniato da elementi che funzionano (il pacco Ballerina con Martina Miliddi, la sua spalla Herbert Ballerina, e come non citare il meraviglioso Gennarino). E, dobbiamo dirlo, non è stato un inizio puntata con i fiocchi, a parte per Herbert, il “pizzicarolo”.

Sharon non è stata una presenza fissa a lungo ad Affari Tuoi: dopo tre puntate, si è giocata tutto. Ha parlato del suo cane di nome Tornado, e ovviamente Ballerina non si è lasciato sfuggire la battuta sulla fuga. “Sempre le stesse battute“, lo ha ripreso De Martino. Per la puntata del 23 aprile, l’invenzione di Herbert è stata a dir poco peculiare: “Noi quando torniamo a casa la sera siamo stanchi, e cosa facciamo?”, si è fermato un momento per dire “allora io non posso lavorare”, perché De Martino lo ha disturbato andando vicino a lui.

Poi ha concluso la sua spiegazione: “Ci fanno male le gambe, quindi ci rilassiamo con una bella vasca, un bagno caldo. Cosa succede appena entri? No, ho lasciato il pc, il telefono, non posso sentire la musica. E ho trovato una soluzione: il Vasco idromassaggio. C’è Vasco, tu apri il cd, una volta che metti il cd, schiacci il bottone e parte la musica”. Inizialmente nessuno ha capito l’invenzione di Herbert: “Non è partito né un applauso né una risata, non c’è stata nessuna reazione”, ma poi il boato, quando ha spiegato meglio l’invenzione: si è superato.

Quanto ha vinto Sharon

Il primo pacco pescato? Dal valore di 50mila euro. Ma poi la concorrente si è trovata in una situazione non proprio facile: molti pacchi rossi scartati, e ben pochi pacchi blu trovati. Però, il podio è stato difeso: i pacchi da 300, 200 e 100mila sono rimasti intatti, tanto che la prima offerta del Dottore per i tre tiri canonici era di 38mila euro. Dopo qualche pacco spacchettato, “bisogna affilare le armi, l’arguzia”, ha detto De Martino, perché la concorrente è stata brava a trovare i rossi minori, oltre a un paio di pacchi blu.

Rifiutato il primo cambio, nei successivi tre tiri ha trovato due pacchi blu e un pacco rosso (da 75mila euro). A otto pacchi dalla fine del gioco, a resistere sono stati sempre i pacchi da 300, 200 e 100mila euro, oltre al pacco nero (contro vasco idromassaggio, 20 e 200 euro, e Gennarino). Rifiutata l’offerta di 43mila euro del Dottore, ha poi accettato disgraziatamente il cambio contro il parere contrario del fidanzato, scambiando il pacco 18 con il 17. Al momento dell’ultima offerta da 43mila euro, Sharon ha iniziato a fare i saluti: sono rimasti due pacchi blu, da 20 euro e Gennarino, e il pacco rosso da 300mila euro. Ha accettato l’offerta, e ha fatto bene: nel suo pacco c’era Gennarino. Nel pacco pescato inizialmente, 300mila euro. La vita, in un soffio.