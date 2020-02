Chi è Giacomo, il figlio di Adriano Celentano e Claudia Mori

editato in: da

Nato il 19 novembre 1966, Giacomo Celentano è il secondogenito della coppia Adriano Celentano – Claudia Mori. Come ben si sa, Giacomo ha due sorelle: Rosita, classe 1965, e Rosalinda, nata invece nel 1968. L’unico figlio maschio del Molleggiato e della donna che è al suo fianco da tantissimi anni ha scelto, fin dagli anni successivi al conseguimento della maturità scientifica, di seguire le orme dei genitori e di intraprendere la strada della musica.

Il suo esordio risale al 1989, anno in cui ha pubblicato l’album Dentro il Bosco, lavoro discografico che lo ha visto collaborare con Mario Lavezzi. L’inizio degli anni ’90 segna per lui un momento di cambiamento professionale. Lascia infatti per un po’ il mondo della musica, svolgendo diversi lavori (il commesso in un negozio di dischi e il rappresentante nel settore dell’editoria multimediale).

L’anno 1996 lo vede tornare nel mondo musicale come autore. Giacomo Celentano – che in quel periodo ha lavorato anche come redattore satirico – ha infatti firmato il brano Vento d’Estate, canzone contenuta in un album del celebre genitore.

Il 2002 è stato per lui un altro anno importante. Come mai? Per la partecipazione alla 52esima edizione del Festival di Sanremo. Giacomo Celentano ha gareggiato nella sezione Giovani, portando sul palco dell’Ariston il brano You and Me. Il 2002 ha segnato la vita del figlio del Molleggiato anche dal punto di vista privato. In quell’anno, infatti, Giacomo Celentano ha sposato Katia Guccione, di undici anni più giovane di lui.

I due, molto credenti, si sono incontrati per la prima volta nel 1997, vivendo un vero e proprio colpo di fulmine. Nel 2005 sono diventati genitori di Samuele. Come raccontato qualche anno fa da Giacomo Celentano stesso, Claudia Mori non vuole essere chiamata nonna.

Il secondogenito del Molleggiato e di Claudia Mori, che ha pubblicato anche diversi libri, nel corso di un’ospitata a Storie Italiane nell’ottobre 2019 ha raccontato di aver sofferto per più di 10 anni di una patologia respiratoria che gli aveva impedito di cantare.

Questa difficile parentesi è a quanto pare parte del passato: negli ultimi anni, infatti, Giacomo Celentano – che non ha Instagram ed è presente sui social solo con un profilo Facebook – ha infatti pubblicato due libri e firmato il singolo La Cittadina della Divina Misericordia.