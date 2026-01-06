Adriano Celentano compie 88 anni, i dolci auguri della figlia Rosita

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Claudia Mori, Adriano e Rosita Celentano

Il 6 gennaio 2026, nel giorno che tutte le feste porta via, si festeggia il compleanno dell’uomo che portò il rock in Italia. Adriano Celentano compie 88 anni di vita e 49 dal suo esordio sul palco. A festeggiare il “molleggiato” della musica italiana, l’inseparabile moglie Claudia Mori e la figlia Rosita, che per l’occasione ha rivelato il lato più dolce del padre.

Rosita Celentano: “Mio padre, come avesse 40 anni”

Adriano Celentano celebra il traguardo degli 88 anni, ma senza sentirli. A confermalo, in un’intervista al Corriere della Sera, è la figlia Rosita (la più giovane dopo Rosalinda e Giacomo). “Ha una testa che viaggia come se ne avesse 40” conferma l’erede che ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo, pur preferendo la recitazione al canto. E l’arte non è l’unica cosa che i due hanno in comune: “Ho preso il suo testimone anche sulle battaglie sociali”.

Quello raccontato da Rosita nel giorno del suo compleanno non è il burbero cantautore che tutti conosciamo, ma “un uomo buono”, dotato di una “sana semplicità” che “non si è mai fatto abbindolare dal successo”. Un padre affettuoso, che si è offerto come esempio ai propri figli: “Mi ha sempre detto: ricorda che più il successo è grande più ti isola e diventa difficile capire chi è veramente sincero. – confida Rosita – Tutto quello in cui crede lui me l’ha dimostrato con i fatti, è un esempio di vita”.

Adriano sempre più innamorato di Claudia Mori

Tra gli insegnamenti impartiti da Adriano Celentano ai suoi figli, parola di Rosita, anche quello di “sapersi perdonare e riconquistare”. L’altra maestra, in questo caso, è la madre Claudia Mori, moglie di Celentano da più di 60 anni. Sei decenni volati via leggeri: “Più passano gli anni più sembrano due 18enni, – racconta la figlia – sono tornati a essere innamorati come il primo giorno, ridono e si prendono in giro”. E la loro felicità si trasmette alla famiglia intera: “Noi figli siamo felici, sappiamo che tutto ciò non è gratuito, bisogna essere in due a voler vivere insieme tutta la vita e loro l’hanno stravoluto”.

Era il 1963 quando Claudia e Adriano si conobbero, sul set del film Uno strano tipo. Per lei, l’allora rocker in ascesa lasciò Milena Cantù. Si sposarono a meno di un anno dal primo incontro, il 14 luglio 1964 nella chiesa di San Francesco a Grossetto, alle 3:30 di notte per evitare l’assalto dei paparazzi. Da allora, non si separarono più.

Compagni nella vita e sul lavoro. Girarono assieme innumerevoli film, oltre a cantare assieme nei brani ormai cult La coppia più bella del mondo e Non succederà più. Fino a quando, all’inizio degli Anni ’90, Claudia sceglie di ritirarsi dalle scene e diventare manager e agente del marito, assumendo il ruolo di amministratrice delegata di Clan Celentano, la casa discografica del cantante. I momenti difficili non sono di certo mancati, ma quello tra Claudia Mori e Adriano Celentano è un amore destino a durare e sarà proprio al fianco del suo grande amore che Adriano festeggerà questi 88 anni.