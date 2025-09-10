Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Adriano Celentano potrebbe tornare in Rai: la lettera di Claudia Mori

La carriera di Adriano Celentano non si è conclusa. Il “molleggiato” non ha detto addio ai suoi progetti televisivi, anzi. Ha in serbo qualcosa ma la Rai temporeggia. Un atteggiamento che ha infastidito Claudia Mori.

La situazione è degenerata al punto che quest’ultima ha deciso di rendere tutto pubblico. Su Instagram ha così punto in maniera decisa la dirigenza Rai, costringendoli a una risposta che, dopo mesi, è di colpo giunta nell’arco di poche ore.

Claudia Mori attacca la Rai

Di certo Claudia Mori non le manda a dire. Diretta come suo solito, ha lanciato un chiaro messaggio alla Rai, mettendo i suoi dirigenti spalle al muro. Se nel silenzio delle trattative, infatti, hanno potuto permettersi il lusso (diciamo così) di restare in silenzio e temporeggiare, dinanzi alla vicenda posta in pubblica piazza, la situazione è mutata.

Nella lettera scritta all’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi ha parlato di un incontro. Un faccia a faccia avvenuto mesi fa, nel corso del quale il dirigente aveva potuto visionare del materiale del nuovo progetto di Celentano. Al netto di un interesse paventato e la promessa di rivedersi dopo pochi giorni, anche con il “molleggiato”, nulla si è concretizzato.

E allora ecco la lettera pubblica, che ha un oggetto a dir poco esplicativo, “il tempo se ne va”. Riportiamo di seguito alcune frasi rilevanti: “Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai. Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove le ho presentato il lavoro di Adriano. Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni. (…) Sono passati molti mesi e ancora nessun segnale. (…) Una risposta è d’obbligo, qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano?”.

Il ritorno di Celentano in TV

Come detto, la rete pubblica si è ritrovata spalle al muro. Con il rischio di un polverone mediatico dietro l’angolo, ecco quanto sottolineato da Rossi poco dopo. Si è detto disponibile a organizzare una serata speciale su Adriano Celentano su Rai 1. Non ha escluso poi un omaggio nel corso del prossimo Festival di Sanremo.

“Da parte nostra c’è la massima volontà. Adriano Celentano è un pezzo della storia della cultura popolare italiana. (…) Per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai. Facciamo nostra la sollecitazione della signora Claudia Mori, con l’idea di costruire insieme un grande omaggio. (…) Non ci accontentiamo del solo repertorio d’archivio, come ci viene proposto dalla signora, ma vogliamo un rientro all’altezza della sua leggenda”.

Una serata, dunque, o magari una porzione all’interno di Sanremo. Claudia Mori ha però fatto riferimento a un lavoro presentato. Tutto lascia pensare, dunque, a un progetto più ampio da mandare in onda. La Rai, però, sembra poco interessata a correre il rischio dopo Adrian.