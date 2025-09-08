Sanremo 2026, cambia il regolamento per i Giovani

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Carlo Conti

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, e arrivano le prime novità della kermesse. Se sui cantanti in gara non si sa ancora nulla, Carlo Conti ha invece annunciato il regolamento di Sanremo Giovani, spiegando le tappe che porteranno le Nuove Proposte sul palco dell’Ariston.

Il regolamento di Sanremo Giovani

Dopo l’accordo siglato tra la Rai e il Comune di Sanremo per i prossimi tre anni, arrivano altre novità sulla kermesse musicale più famosa d’Italia. Il direttore artistico Carlo Conti ha infatti reso noto il regolamento di Sanremo Giovani, che porterà due Nuove Proposte sul palco dell’Ariston: “Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale. Oltretutto, l’atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana. Saranno come sempre tre mesi intensi per me e tutta la squadra”, ha fatto sapere il conduttore.

Giunto alla sua quarta edizione, Sanremo Giovani vedrà protagonisti gli artisti emergenti più promettenti del panorama nazionale in una sfida all’ultima nota. All’edizione 2025 del format, in vista della kermesse del prossimo anno, potranno partecipare giovani artisti che – alla data del primo gennaio 2026 – avranno già 16 anni e che, sempre alla stessa data, non ne avranno compiuti 29. Nella prima fase, il Direttore artistico e la Commissione musicale da lui presieduta saranno impegnati nell’ascolto di tutti i brani presentati e in regola con i requisiti di partecipazione, da cui elaboreranno una lista di almeno 30 artisti. Successivamente, si terranno le audizioni dal vivo nella storica sede di via Asiago a Roma per raggiungere un totale di 24 giovani talenti.

Sanremo Giovani, come sarà articolaro il format tv

Come lo scorso anno, dall’11 novembre inizieranno le sfide vere e proprie: 24 artisti in gara proporranno il loro brano in gara nel corso di quattro puntate trasmesse su Rai 2 in seconda serata (11, poi 18, 25 novembre e 2 dicembre). Solo 3 di loro per puntata (per un totale di 12) supereranno il turno, e accederanno alla semifinale del 9 dicembre, durante la quale si ridurranno a 6. Le loro sorti saranno decise durante la finalissima del 14 dicembre, trasmessa in prima serata su Rai 1, in diretta dal Casinò di Sanremo: tra le sei Nuove Proposte in lizza per un posto a Sanremo 76, solo 2 riusciranno ad approdare sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. In questa serata, la valutazione degli artisti in gara sarà ancora affidata ad una Commissione musicale.

La sezione Nuove Proposte di Sanremo 76 sarà completata da altri due artisti, selezionati dal direttore artistico Carlo Conti e dalla Commissione musicale tra i partecipanti alla manifestazione Area Sanremo. Complessivamente, quindi, a febbraio al Festival, la sezione Nuove Proposte sarà composta da 4 artisti. Lo scorso anno, a trionfare era stato Settembre con il brano Vertebre, e alle sue spalle si era piazzato Alex Wyse con Rockstar. La selezione si era comunque distinta per l’alta partecipazione di molti ex volti dei talent Amici e X-Factor, come Mew, Tancredi, Lil Jolie e lo stesso secondo classificato.