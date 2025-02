Sanremo 2025, Settembre canta Vertebre: testo della canzone

Fonte: IPA Settembre

Per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha scelto di riprendere il format delle Nuove Proposte. Una gara diversa da quella dei Big di Sanremo 2025 dedicata agli artisti più giovani e meno navigati ma comunque pieni di talento.

Uno dei protagonisti è Settembre: il cantante napoletano salirà sul palco dell’Ariston con Vertebre, una canzone che può essere vista come un manifesto della sua generazione.

Settembre a Sanremo 2025 con “Vertebre”

Dal palco di X Factor 2023 a quello del Teatro Ariston. Settembre è uno dei cantanti che è riuscito a rientrare tra i partecipanti delle Nuove Proposte di Sanremo 2025, competizione che terrà compagnia agli spettatori mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio: giovanissimo e di grande talento, il cantante è pronto a far riascoltare al pubblico la sua Vertebre, una canzone che identifica come un grido generazionale.

Valutata molto positivamente durante la competizione di Sanremo Giovani, Vertebre è un brano che fotografa uno spaccato di ragazzi e ragazze che si sentono persi: parlando del suo brano, infatti, Settembre spiega di essere parte di una generazione a cui “nessuno ci ha mai detto come si piange o come si ride alla nostra età. Abbiamo difficoltà a entrare in contatto con le nostre emozioni e ad avere a che fare con le relazioni”.

Una riflessione importante, che porta a galla una condizione vissuta da molti e a cui il cantante napoletano ha scelto di dar voce e parole a Sanremo 2025 grazie a un pezzo che mixa lingua italiana e napoletana, in perfetta linea con le sue origini.

“Vertebre”, il testo della canzone

Mi hai detto non fa niente

e poi stai lasciando solo

mi hai messo in bocca le tue colpe

e sai che questo non è il modo

giochiamo a fare i grandi ma

piangiamo all’Università

anche io mi sento a volte

un cane perso in mezzo alla città

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

nei tuoi occhi brucia la città

che poi stare qui con te è come perdere la dignità

trascurarsi per me è uguale a fottere

è buttarsi nel fuoco senza accendere

e tra noi due non so chi vincerà

nessuno ci ha mai detto

come si piange alla nostra età

Mi hai dato il meglio di te

le tue bugie migliori

ed io le ho strette così forte mentre

imparavo a cadere

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

nei tuoi occhi brucia la città

che poi stare qui con te è come perdere la dignità

trascurarsi per me è uguale a fottere

è buttarsi nel fuoco senza cenere

e tra noi due non so chi accendere

nessuno ci ha mai detto

come si piange alla nostra età

Nessuno ci hai mai detto

nessuno ci hai mai detto no

sulu per nun sparì

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

tra noi due non so chi vincerà

nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età