Sanremo 2025, cambiano le regole per le Nuove Proposte

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, Carlo Conti apporta una piccola modifica al regolamento per le Nuove Proposte

Fonte: IPA Carlo Conti

Per questa 75esima edizione del Festival di Sanremo Carlo Conti ha scelto di tornare a dividere i giovani talenti dai Big riprendendo il format della categoria delle Nuove Proposte: una mossa che permette agli artisti qualificati da Sanremo Giovani e Area Sanremo di vivere una competizione propria, senza doversi confrontare con gli artisti già navigati.

A pochi giorni dall’inizio della kermesse, il conduttore ha però scelto di fare una piccola modifica al regolamento, gestendo diversamente le tempistiche delle Nuove Proposte.

Carlo Conti cambia le regole per le Nuove Proposte

Piccola, seppur decisiva novità per ciò che riguarda gli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2025. Il direttore artistico Carlo Conti, in accordo con Rai, ha scelto di apportare una piccola modifica al regolamento.

A differenza da quanto riportato nella prima stesura del regolamento, infatti, le due sfide dirette di semifinale avverranno entrambe mercoledì 12 febbraio, la seconda serata del Festival.

La finale, che decreterà ufficialmente il vincitore delle Nuove proposte, avverrà invece giovedì 13 febbraio. Come sempre, a decretare l’esito delle sfide e della scelta finale saranno il televoto, la Giuria della sala stampa, tv e web e la Giuria delle radio.

Chi sono gli artisti delle Nuove Proposte

Il piccolo cambio di programma, sicuramente, non intralcerà l’emozione e l’entusiasmo dei giovani concorrenti che, in questo modo, potranno vivere l’emozione del palco del Teatro Ariston tutti insieme, gareggiando in sfide dirette in un’unica serata.

A sfidarsi per ottenere il titolo di vincitore, 3 artisti e un duo: Maria Tomba, proveniente da Area Sanremo, Alex Wyse, Settembre e Vale LP e Lil Jolie.

Fonte: IPA

Prossimi al debutto sul palco del teatro Ariston, i cantanti sono impegnati nelle prove con l’orchestra. Alex Wyse dopo aver provato Rockstar, la sua canzone in gara che abbiamo già potuto ascoltare durante la competizione di Sanremo Giovani, ha ricordato uno dei momenti più belli relativi alle kermesse passate raccontando: “Se penso a Sanremo, mi viene in mente quando io, mia nonna, mia sorella e mamma sul divano a guardarlo. Mi viene in mente L’essenziale di Marco Mengoni”.

Maria Tomba, invece, appare emozionata per la sua partecipazione: Goodbye (voglio good vibes), è la canzone con cui la cantante vuole raccontare la volontà di andare oltre alle apparenze. Un invito a scoprirsi e ascoltare la propria voce interiore con una punta di ironia tipica di Maria Tomba.

Vale LP e Lil Jolie, amiche e colleghe, partecipano invece come duo con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Per loro, Sanremo equivale a un sogno che si avvera e la volontà di portare sul palco grandi emozioni e qualche piccolo amuleto portafortuna.

Ultimo, ma non per importanza, Settembre: il cantante, che ha già partecipato a X Factor 2023 proprio insieme a Maria Tomba, porta sul placo Vertebre, una canzone che racconta come un ritratto della sua generazione.

Tutti di grande talento e con canzoni che, già dalla competizione condotta da Alessandro Cattelan, sono apparse potenti, i giovani artisti sono pronti a salire sul palco e a scoprire chi di loro potrà godersi la vittoria.