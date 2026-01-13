Laura Pausini, le prime parole dopo l’annuncio di Carlo Conti su Sanremo 2026: “Il mio destino”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Laura Pausini commenta l'annuncio di Carlo Conti su Sanremo 2026

A poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha finalmente sciolto le riserve annunciando la co-conduttrice che lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston per tutte le serate della kermesse: Laura Pausini.

Un nome che circolava da tempo e che è stato ufficializzato, come da tradizione, dal direttore artistico durante uno dei suoi annunci al Tg1. E Laura Pausini, che con Sanremo ha un legame profondo fin dal 1993, ha scelto di rispondere alle parole di Conti con un lungo post di ringraziamento, carico di emozione.

Laura Pausini, le prime parole dopo l’annuncio di “Sanremo 2026”

Quello del Teatro Ariston è uno di quei palchi che, per quante volte un’artista possa calcarlo, continua a sembrare maestoso e impegnativo come la prima volta. Non conta quante volte si sia saliti su quel palco in gara, quante vittorie si siano collezionate o se lo si sia attraversato da ospiti: quella scalinata resta uno dei momenti più carichi di emozione per chiunque faccia il mestiere del cantante.

E anche Laura Pausini, che il Festival di Sanremo lo ha vissuto per la prima volta nel 1993, sembra non essere mai davvero immune a quel fascino. Anche oggi, nonostante una carriera internazionale e decenni di successi, l’emozione è ancora lì. Soprattutto ora che, come annunciato da Carlo Conti al Tg1, quest’anno è lei a co-condurre il Festival.

La cantante de La solitudine sarà infatti a fianco del Direttore artistico per tutte le serate del Festival di Sanremo 2026. Una notizia che Laura ha voluto confermare con un lungo post sui social, tra ringraziamenti e grande emozione.

“Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata” ha commentato la cantante.

A rendere ancora più potente questo ritorno, però, è lo sguardo che Laura posa sulla sé stessa di allora, su quella ragazza che saliva per la prima volta su quel palco senza sapere cosa l’aspettasse: “La Laura del 1993 che cantava per la prima volta al Teatro Ariston non avrebbe mai immaginato che nel 2026 avrebbe scritto queste parole, né che avrebbe fatto questo annuncio. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo il Festival e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo”.

Laura Pausini, il ringraziamento a Carlo Conti

Oltre a confermare l’annuncio, Laura ha poi dedicato parte del suo commento ai grandi ringraziamenti. A quella città e quell’evento che le sono così cari ma, soprattutto, a Carlo Conti: “Grazie Sanremo e soprattutto grazie Carlo! La stima che provo per te da sempre è diventata anche fiducia e sei riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con te al mio fianco. Mi sono tanto preparata per il prossimo febbraio perché riconosco l’importanza ed il prestigio di ciò che vivrò insieme a tutti gli italiani. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me”.

Ora che anche il nome di Laura Pausini è ufficialmente stato confermato, il quadro di Sanremo 2026 inizia a prendere davvero forma. Mancano ancora pochi tasselli da svelare, ma il tempo stringe e l’attesa si fa sempre più palpabile. E se c’è una certezza è che Carlo Conti, ancora una volta, non sembra intenzionato a deludere: perché Sanremo, come sempre, si prepara a tornare ed è già uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

