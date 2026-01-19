Laura Pausini nella bufera per le troppe cover. La secca replica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Laura Pausini

Laura Pausini è finita nella bufera su Instagram dopo aver presentato la cover di Due Vite di Marco Mengoni. In tanti hanno commentato il post, criticando la cantante e la replica non è tardata ad arrivare. L’artista infatti sta realizzando un progetto che riguarda proprio le cover di canzoni famose italiane.

Laura Pausini criticata per le troppe cover su Instagram

Sotto il post dedicato alla cover di Due Vite, pubblicato sul profilo Instagram di Laura Pausini, sono spuntati numerosi commenti da parte di hater che hanno criticato, spesso in modo poco carino ed educato, la scelta dell’artista. “Ma una canzone sua la sa fare questa ormai?”, ha scritto qualcuno. “Ciao Laura, ti dovevo dire che non capisco perché ultimamente fai solo cover? Guarda sei una dei miei cantanti preferiti, ma per favore crea della tua musica nuova e originale”, gli ha fatto eco qualcun altro.

Mentre un utente ha aggiunto: “Mengoni non ha uguali… Zero paragoni per favore”. Parole a cui Laura Pausini, tramite il suo staff, ha scelto di replicare in modo diretto a tutti i commenti.

“Sono sei mesi che lanciamo un disco omaggio ai cantautori italiani – quindi un album di cover – in uscita il 6 febbraio. Prima di scrivere in questo modo non sarebbe semplicemente più educato informarsi? Buona giornata”, ha scritto lo staff di Laura ad un utente.

Poi ancora: “Laura Pausini sta lanciando un disco omaggio ai cantautori italiani. Non è difficilissimo capirlo. Lo stiamo scrivendo da mesi. Esce il 6 febbraio. Si chiama IO CANTO 2 (io Canto 1, uscito nel 2006 è stato uno dei dischi di maggior successo della carriera di Laura e l’ha portata ad essere la prima donna italiana in uno stadio). Ognuno ha i propri gusti e giudizi ma prima di scrivere nel modo in cui ha scritto lei, come se la nostra cantante di maggior successo da più di 30 anni fosse una persona qualunque al quale rivolgersi senza rispetto, forse meglio informarsi”.

“Diversamente se non sente rispetto, suo diritto, ci chiediamo perché si trova qui e addirittura commenta! Prima di denigrare forse meglio ricordarsi con chi si sta parlando e mostrare educazione, evitando di offendere o esprimere un giudizio negativo senza senso. Non piace? Bene. Perché dirlo? Per portare un dispiacere a una persona che non si conosce nemmeno? Meglio continuare a tenere la propria opinione senza fare del male agli altri. Questa è la nostra opinione. Questa è la risposta a tutti quelli che chiedono perché canta canzoni di altri artisti. Si chiama OMAGGIO”.

Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026

Polemiche a parte, Laura Pausini si prepara a condurre Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. La kermesse andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026 e vedrà l’artista non solo presentare, ma anche esibirsi sul palco. A svelarlo è stata lei stessa in un divertente siparietto con il conduttore pubblicato sui social.

“Sanremo è il mio destino – ha commentato la cantante -. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata”.