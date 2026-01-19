Sanremo 2026, co-conduttrici, super ospiti, grandi nomi: tutto quello che c’è da sapere

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo. Tra conferme ufficiali, prime sorprese e inevitabili indiscrezioni, la settantaseiesima edizione della kermesse prosegue con l’impianto di un anno fa, nel segno di una centralità che Carlo Conti ha più volte rivendicato: quella della canzone.

Il direttore artistico e conduttore ha infatti chiarito fin da subito la propria posizione, evidenziando come il Festival non debba essere condizionato dalla corsa ai numeri, ma restare fedele alla sua missione originaria. Sanremo, nelle intenzioni di Conti, torna a essere prima di tutto un luogo in cui le canzoni possono vivere, circolare e, possibilmente, resistere al tempo, oltre la settimana dell’evento.

I 30 Campioni in gara

La ragione d’esistere del Festival resta la competizione. L’elenco dei 30 Big è stato annunciato a fine novembre ed è un quadro praticamente perfetto di quello che è diventata la musica italiana. Assistiamo infatti a ritorni molto importanti, voci consolidate e nomi contemporanei.

Da artisti storici come Patty Pravo, Raf e Francesco Renga, fino a protagonisti della scena pop e urban come Fedez, Dargen D’Amico, Luché e Nayt, il cast è molto più che variegato. Accanto a loro, cantautrici e cantautori come Levante, Malika Ayane, Michele Bravi ed Ermal Meta, rappresentano la musica più ascoltata degli ultimi decenni, oltre a essere ormai dei veterani della manifestazione canora.

Qui i nomi dei 30 Big in gara

Nuove Proposte e debutti

Spazio anche ai nuovi talenti, con le Nuove Proposte concentrate nella seconda e terza serata. A contendersi il titolo saranno quattro artisti selezionati tra Sanremo Giovani e Area Sanremo. La conduzione di questa parte del Festival sarà affidata a Gianluca Gazzoli, al suo debutto sul palco dell’Ariston, ma già alla guida del talent Sarà Sanremo in onda su Rai2 in seconda serata alla fine del 2025.

Date, giurie e messa in onda

Il Festival si svolge dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston ed è trasmesso in diretta su Rai1, con simulcast radiofonico e streaming. Lo slittamento rispetto alle date tradizionali è legato alla concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. A decretare il vincitore contribuiranno televoto, sala stampa e giuria delle radio, confermando una formula ormai rodata.

Laura Pausini e gli altri co-conduttori

Una delle novità più significative riguarda la conduzione: Laura Pausini affiancherà Carlo Conti per tutte le serate. Per l’artista si tratta di un debutto assoluto in questo ruolo a Sanremo, sullo stesso palco che ha segnato l’inizio della sua carriera, nel 1993, con La Solitudine. Accanto a loro, è previsto l’alternarsi di co-conduttori e co-conduttrici, i cui nomi restano per ora avvolti dal riserbo.

Ospiti, conferme e indiscrezioni

Sul fronte ospiti, l’unica certezza è Max Pezzali, protagonista ogni sera dal palco galleggiante al largo di Sanremo. Per il resto, il tradizionale toto-nomi è già partito: si parla di possibili presenze femminili amate dal grande pubblico e persino di una grande star internazionale, con Madonna al centro delle voci più insistenti poi smentite dallo stesso conduttore.