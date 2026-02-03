Sanremo 2026, Can Yaman arriva al Festival come co-conduttore della prima serata

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Ormai manca sempre meno all’avvio dell’attesissima 76° edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, che già si preannuncia come un mix scintillante di musica, spettacolo e glamour. Dopo settimane di indiscrezioni e toto nomi sui possibili co-conduttori delle varie serate, ecco arrivare il primo grande colpo di scena: Can Yaman salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Una notizia diffusa attraverso una nota Rai che ha fatto subito battere forte il cuore a milioni di fan, soprattutto quelle che lo hanno seguito con passione in Sandokan e nelle sue numerose apparizioni televisive e social.

Festival di Sanremo, Can Yaman debutta nella prima serata

Conto alla rovescia ufficialmente iniziato per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo, condotta quest’anno da una coppia che farà sicuramente scintille, ovvero quella composta da Carlo Conti e Laura Pausini. Come annunciato dal padrone di casa, ogni sera il palco dell’Ariston si arricchirà di una presenza celebre che li accompagnerà in veste di co-conduttore.

Si inizia dunque il 24 febbraio con la prima serata del Festival che vedrà rompere il ghiaccio insieme a Conti e Pausini uno degli attori più amati dal pubblico televisivo femminile, protagonista di fiction di successo e reduce dalla sua ultima fatica nei panni di Sandokan: Can Yaman.

L’attore turco non sarà presente sul palco dell’Ariston solo come semplice ospite d’onore, ma rappresenterà un vero e proprio tassello centrale di questa apertura del Festival: la sua infatti non sarà una comparsa fugace, bensì una partecipazione attiva alla conduzione, un debutto live che lo vedrà misurarsi con il ritmo serrato e l’imprevedibilità della diretta televisiva più seguita d’Italia.

Per un interprete abituato ai set e alle luci studiate delle fiction, l’Ariston rappresenterà senza dubbio una nuova sfida, ma anche un’occasione per mostrarsi al pubblico in una veste diversa, più spontanea, più autentica e vicina al suo lato umano.

Ad annunciarlo è stata proprio la Rai con una nota ufficiale, ma anche Carlo Conti ha dato il suo fondamentale contributo scherzando sui social con un fotomontaggio dove appare nei panni della Tigre di Mompracem accompagnando la foto con un sintetico “co-co” che dice tutto.

Can Yaman sul palco dell’Ariston pronto a conquistare il pubblico internazionale

Can Yaman dunque sarà l’affascinante presenza che accompagnerà il lavoro di Carlo Conti e Laura Pausini nella prima serata del Festival di Sanremo e tutto sembra preanunciare un autentico successo, a iniziare dal modo in cui Conti ha dato la notizia, giocando con ironia sui social e scatenando l’entusiasmo dei fan.

La scelta di coinvolgere l’attore turco sembra tutt’altro che casuale visto che, a quanto pare, Sanremo sta chiaramente puntando a raggiungere una dimensione sempre più globale, capace di parlare non solo al pubblico italiano ma anche a quello internazionale: Can Yaman infatti è diventato negli anni un fenomeno trasversale che piace a diverse fasce di pubblico, italiano e non. L’attore inoltre è pronto a rivalutare la propria immagine dopo la notizia fake del suo arresto.

Ovviamente la notizia ha subito fatto il giro del web e c’è anche chi, come Leonardo Pieraccioni, non ha perso tempo nello scherzare sulla questione dei co-conduttori di Sanremo.

Ovviamente quando si parla di Sanremo non si può non parlare anche di moda e tutti si chiedono come apparirà Can Yaman sul palco, se vestirà in smoking classico e rigoroso o se stupirà con un look più moderno e audace: di sicuro gli stylist della kermesse staranno già al lavoro per creare l’outfit perfetto, degno di un debutto così importante.