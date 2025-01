Carlo Conti, la replica di Pieraccioni all’annuncio dei co conduttori di Sanremo 2025

Fonte: IPA Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni

Sembrava quasi scontato che i “due amici” annunciati da Carlo Conti per la prima serata del Festival Sanremo 2025 sarebbero stati Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. E invece il direttore artistico della kermesse musicale d’Italia ha stupito tutti, chiamando al suo fianco Gerry Scotti e Antonella Clerici. Qualcuno però non ha accettato di buon grado la decisione del conduttore, come ha fatto sapere su Instagram Pieraccioni con un video di “contestazione”.

Leonardo Pieraccioni, il commento dopo l’annuncio di Carlo Conti

A Leonardo Pieraccioni sembra proprio non essere andata giù la decisione di Carlo Conti sulla prima serata del Festival di Sanremo 2025. Il direttore artistico della kermesse aveva annunciato al Tg1 che durante la serata d’apertura avrebbe condotto da solo, “a meno che non riesca a convincere due amici storici”.

Tutti avevano dato per scontato – sebbene la notizia fosse stata smentita più volte – che ad affiancare il conduttore sarebbero stati proprio Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, che tra l’altro lo avevano già accompagnato in questa avventura nell’edizione del 2016. Invece Conti ha stupito tutti, svelando che al suo fianco ci saranno Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Eppure sembra che qualcuno non abbia reagito bene alla decisione del presentatore di Sanremo, come ha fatto sapere su Instagram con un filmato dai toni sarcastici.

“Va bene. Ho visto il presentatore nerino lì, per la prima sera “Chiamo gli amici, chiamo gli amici”. Va bene. Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Va bene. Però quando ti serviva il doposole, a 22 anni, io e Giorgino te l’abbiamo portato. E ora? Gira la ruota, vai”. La reazione di Pieraccioni non poteva che essere tutta da ridere: a dare manforte all’attore, il collega e grande amico Giorgio Panariello, che non poteva perdere l’occasione di commentare: “Bravo!! Mi hai levato le parole di bocca!!”.

La risposta di Conti non è tardata ad arrivare: “O che si rinfaccia il dopo sole dopo tutti questi anni???”.

Le scelte sui co conduttori di Sanremo 2025

Era tanta la curiosità riguardo i personaggi che avrebbero affiancato Carlo Conti nella conduzione della nuova edizione del Festival di Sanremo, e di certo le scelte del direttore artistico non hanno deluso le aspettative. Se durante la prima serata avrà insieme a lui due colleghi e amici “navigati” – Antonella Clerici ha condotto Sanremo in solitaria nel 2010 ed è tornata nel 2020 come co conduttrice accanto ad Amadeus – nelle altre serate stupirà con effetti speciali.

Nella seconda serata ci saranno infatti Bianca Balti, che porterà sul palco dell’Ariston tutta la sua forza, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, che di certo regaleranno più di un sorriso al pubblico. Durante la terza serata Conti presenterà insieme a Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, mentre nella quarta Geppi Cucciari e Mahmood.

Per l’ultima serata il conduttore invece ha voluto puntare sul sicuro: con lui ci saranno Alessia Marcuzzi, con la quale ha già presentato i David di Donatello, e Alessandro Cattelan, al quale ha affidato non solo la guida di Sanremo Giovani ma anche il DopoFestival, affiancato da Selvaggia Lucarelli.