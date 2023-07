Romano Prodi, dopo l’addio alla sua Flavia perde anche il fratello. Chi era Vittorio

Si è spento il 29 luglio 2023 a 86 anni Vittorio Prodi, fratello di Romano. Per l’ex Presidente del Consiglio, questo è un periodo complesso: il 13 giugno, all’età di 76 anni, ha perso la moglie Flavia Franzoni, che è stata colta da un malore durante un itinerario di trekking tra Gubbio e Assisi. Vittorio Prodi è deceduto dopo aver combattuto a lungo contro la malattia: lascia quattro figli, ovvero Marco, Luca, Matteo e Giovanni.

Lutto per Romano Prodi: l’addio al fratello Vittorio

Il fratello dell’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi si è spento all’età di 86 anni, come riporta Ansa, dopo una lunga malattia. Impegnato in politica proprio come il fratello, Vittorio è stato sposato con Alessandra. Una notizia che ha lasciato attoniti: nel mese di giugno, Romano ha perso la moglie Flavia Franzoni.

Un addio doloroso, quello di Romano al fratello, da sempre molto riservato. Al funerale della moglie Flavia, ha raccontato in una confidenza più unica che rara: “Mi ha sorriso per l’ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi, dopo due giorni di pura felicità, con la compagnia dei nostri cari amici. Sono stati 54 anni sempre insieme, in tanti momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e nella malattia e come dice la preghiera, in tutti i giorni della nostra vita”.

Chi era Vittorio Prodi, fratello di Romano

Nato a Reggio Emilia il 19 maggio 1937, ha conseguito il percorso di studi in Fisica all’Università di Bologna nel 1959. Padre di quattro figli – Marco, Luca, Matteo e Giovanni – è stato sposato con Alessandra. La carriera di Vittorio Prodi è stata costellata da diversi successi: ha lavorato come docente universitario e ricercatore, anche all’Università di Bologna, sia in istituti nazionali che internazionali. Inoltre, si è occupato di diverse pubblicazioni e ha rilasciato cinque brevetti internazionali.

Inoltre, è stato Presidente dell’Azione Cattolica dal 1986 al 1992. Proprio come il fratello Romano, si è dedicato a lungo alla politica, in particolare in modo attivo verso la fine del 1992. Il suo impegno non è mai venuto meno, tanto che nel 1995 è stato eletto presidente della provincia di Bologna. In seguito, nel 2004, si è candidato al Parlamento Europeo, precisamente con la lista Uniti nell’Ulivo: due i mandati, nel 2004 e nel 2009.

Romano Prodi, il dolore dopo l’addio alla moglie Flavia

La notizia della scomparsa di Vittorio Prodi arriva dopo settimane difficili per l’ex Presidente del Consiglio Romano. Il 13 giugno 2023, si è trovato a dire addio alla compagna di una vita, madre dei figli Giorgio e Antonio. Un legame molto profondo, il loro, un amore d’altri tempi, che non si è mai sopito e che non ha conosciuto crisi.

“Stando insieme tanti anni si entra in simbiosi, si assomigliano perfino le calligrafie, stare insieme è garanzia di armonia nella diversità. L’amore è concreto, prende tutto il corpo ma anche tutta l’anima”, le parole di Matteo Zuppi, durante l’omelia, hanno sapientemente descritto la lunga storia d’amore tra Romano e Flavia, piena di sentimento e sempre vissuta con il massimo riserbo, lontani dalle luci dei riflettori e di quelle della politica.