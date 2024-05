Carlo ha il cancro, condizioni di salute. L’ordine imposto che non va sfidato

Re Carlo ha imposto a tutta la Famiglia Reale di non incontrare Harry in pubblico. Nessuno ha osato contraddirlo

Carlo è malato ma è pur sempre il Re. A Corte gli ordini li dà lui e la Famiglia Reale non può che piegarsi al suo volere, anche quando si tratta di gestire i rapporti personali. Sua Maestà ha quindi imposto ai membri senior della Corte di non frequentare pubblicamente per nessun motivo Harry. E così è stato durante la breve visita del Duca del Sussex a Londra in settimana. Ma procediamo con ordine.

L’ordine di Carlo contro Harry

Come è noto, Harry è tornato a Londra il 7-8 maggio per partecipare a una serie di eventi legati al decimo anniversario degli Invictus Games. Il Duca del Sussex è stato accolto dagli inglesi in modo diverso, la sua presenza ha infatti diviso l’opinione pubblica. C’è chi lo ha osannato gridando davanti alla cattedrale di St. Paul “ti vogliamo bene” e chi non l’ha minimamente considerato, giudicando la sua presenza nella capitale quasi un fastidio.

Invece la Famiglia Reale ha fatto fronte compatto nello snobbarlo. Nessuno pubblicamente lo ha incontrato, nemmeno le sue cugine Beatrice ed Eugenia di York che sono state sempre al suo fianco, anche dopo la Megxit e sono persino andate a trovarlo in California. Il motivo di tale gelo? Semplice, Carlo ha dato un ordine preciso alla Corte: nessuno deve mostrarsi in pubblico con Harry mentre è a Londra. Se qualcuno proprio ci tiene a incontrarlo, lo deve fare privatamente.

Un ordine del Re è un ordine che non si può trasgredire. Chi non sottostà alla gerarchia di Palazzo non ha altra possibilità che andarsene, proprio come hanno fatto Harry e Meghan Markle quando regnava ancora Elisabetta II.

In generale, Carlo è molto meno rigido di sua madre e lascia più libertà di movimento ai membri della Famiglia Reale, per questo motivo un suo divieto suona ancora più radicale. Davvero nessuno osa sollevare una minima obiezione. Lo abbiamo visto in questa settimana durante la quale la Famiglia Reale si è tenuta a debita distanza da Harry, nonostante quest’ultimo avesse invitato i suoi parenti, Carlo e William compresi, a partecipare agli eventi degli Invictus Games.

Carlo e Harry, riconciliazione solo privata

È noto che fino all’ultimo lo staff del Sovrano e quello di Harry hanno cercato di trovare un momento per fare incontrare padre e figlio, ma tutti i tentativi sono falliti. Si presuppone però che questo non sia dovuto a una mancanza di tempo, quanto alla precisa disposizione di Carlo che ha deciso di non vedere il figlio. A riprova di ciò il fatto che la famiglia di Spencer, cioè quella di Diana, e in particolare Charles Spencer, zio di William e Harry era presente alle celebrazioni degli Invictus. Forte di questo sostegno, Harry ha lasciato Londra per la Nigeria con una mezza vittoria.

Stando a una fonte vicina il Re, Carlo vorrebbe riconciliarsi con Harry, come padre, ma non può perdonarlo come Sovrano. Le sparate del Principe hanno messo in seria difficoltà la Monarchia. Così, semmai ci sarà una riconciliazione tra i due, questa avverrà privatamente e le istituzioni non verranno coinvolte.

Così, Carlo e Camilla hanno seguito la loro agenda senza spostare di una virgola i loro impegni e altrettanto hanno fatto tutti gli altri. Mentre William se ne è andato in Cornovaglia.