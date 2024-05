Kate Middleton, ultime notizie. William in viaggio, si rifiuta di pensare al peggio

Kate Middleton prosegue a casa le cure contro il cancro ed è ottimista. “Le vibrazioni positive sono palpabile” ha dichiarato una fonte a stretto contatto con la Principessa del Galles e questo ha permesso a William di lasciarla per la prima volta da sola. Infatti si è recato in visita in Cornovaglia dove ha passato la notte. Mentre sulla pagina Instagram della coppia qualcuno scrive: “Guarisci presto Kate! Ti amiamo e ci manchi!”.

Kate Middleton, come sta davvero

Finalmente arrivano indiscrezioni positive sulle condizioni di salute di Kate Middleton, dopo che diversi insider hanno parlato delle enormi difficoltà che lei e William stavano affrontando non solo per quanto riguarda la chemioterapia preventiva ma anche per come trattare la malattia della Principessa nei riguardi dei tre figli piccoli, George, Charlotte e Louis.

Stando a una fonte che collabora con la coppia, William si rifiuta di considerare gli scenari peggiori e “resta positivo nei confronti di Kate e dei bambini”. È fermamente convinto che le cose miglioreranno, e “lui si impegnerà a farla guarire“.

Sia William che Kate hanno trovato grande conforto nella solidarietà e nel sostegno delle persone comuni che hanno manifestato il loro affetto, sia via social, sia inviando biglietti di auguri, sia incontrando personalmente il Principe durante le sue uscite ufficiali. Per questo di fronte le teorie complottiste che erano esplose nelle settimane successive l’intervento all’addome di Kate, William era rimasto “sconvolto e arrabbiato”.

William, primo viaggio da quando Kate Middleton ha il cancro

Un ex membro del suo staff ha affermato che il Principe ha cercato di “metabolizzarle” per poter andare avanti ed è convinto più che mai che sua moglie uscirà vittoriosa da questa situazione e che riuscirà a sconfiggere la malattia.

Evidentemente ci sono anche dei segnali oggettivi positivi, tanto che William ha deciso di intraprendere una breve visita in Cornovaglia con tanto di pernottamento fuori casa. Certo, Kate non sarà rimasta sola coi figli, avendo a disposizione infermiere e tate, e può sempre contare sull’aiuto dei suoi genitori.

Fonte: Getty Images

Il Principe del Galles può dunque tornare ad occuparsi dei suoi progetti, come quello a favore dei senzatetto, per il quale è stato grandemente elogiato e paragonato a sua mamma Diana nella capacità di ascoltare e aiutare i più umili.

Poi è andato a Fistral Beach dove in maniche di camicia e occhiali da sole ha giocato a volley con un gruppo di ragazzini, mentre un bimbo di 9 anni gli ha chiesto di firmare il suo braccio ingessato e Will l’ha fatto, nonostante il protocollo glielo vieti.

Certo, l’assenza di Kate si sente e qualcuno scrive su Instagram: “Guarisci presto Kate! Ti amiamo e ci manchi!“. Se la Principessa fosse stata presente avrebbe sicuramente sfidato a pallavolo suo marito e altrettanto sicuramente avrebbe vinto. Tutti si chiedono quando potrà tornare a farlo.

Fonte: Getty Images

Però già il fatto che William trascorra la notte fuori casa e sia andato poi sulle isole Scilly dimostra che qualche piccolo miglioramento c’è. Anche se è innegabile che il cancro di Kate e quello di Carlo stanno rappresentando la maggior sfida che William abbia mai affrontato in vita sua.

William ha ereditato il Ducato di Cornovaglia e il titolo di Duca della Cornovaglia alla morte della Regina Elisabetta. La proprietà vale 1 miliardo di dollari e fornisce entrate annue pari a 30 milioni di dollari che fungono da rendita per il Principe del Galles.