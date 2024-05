Kate Middleton, ultime notizie. Il nuovo video delle Principessa (ma lei non c’è)

Kate Middleton pubblica un nuovo video insieme a William sul loro profilo Instagram. Ma lei non si vede e non si sente. Infatti, i Principi del Galles hanno condiviso un’anteprima del loro film in occasione della Settimana di sensibilizzazione sulla salute mentale.

Kate Middleton, il nuovo video su Instagram dove non c’è

Ciò significa che non ci sono significative novità sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Anche se in settimana sono emerse indiscrezioni poco rassicuranti, come quella secondo la quale il cancro sarebbe più grave di quello che dicono o la voce secondo la quale il suo tumore sarebbe derivato da un’infezione da Papilloma virus.

D’altro canto, la pubblicazione di questo video per promuovere la salute mentale, un tema che sta molto a cuore William e Kate, dimostra che c’è voglia da parte dei Principi del Galles di non restare concentrati esclusivamente sul tumore di Lady Middleton, ma di cercare di tornare alla normalità quanto prima.

La clip è un trailer di 14 secondi che anticipa il film realizzato appositamente per la settimana dedicata alla salute mentale. “La chiacchierata sincera di Sam e Will sulle esperienze degli agricoltori con la salute mentale evidenzia i risultati positivi che possono essere raggiunti con il giusto supporto, qualunque forma possa assumere”, scrivono William e Kate a commento del video.

I sudditi plaudono all’iniziativa della coppia, perché nelle campagne britanniche la salute mentale è diventata un problema. C’è chi scrive: “È meraviglioso che vi concentrate anche sulla salute mentale delle persone che vivono nelle zone rurali! Bravi”. E ancora: “Non posso nemmeno iniziare a dire quanto amo la consapevolezza che Sua Altezza Reale il Principe di Galles apporta alle questioni relative alla salute mentale ❤️”.

Kate Middleton malata di cancro, l’importanza della salute mentale

Lo scorso settembre l’augusta coppia aveva incontrato Sam, protagonista del film, un contadino del Ducato di Cornovaglia dove per altro il Principe si è recentemente recato in visita da solo.

William e Kate avevano lanciato il loro progetto sulla salute mentale, dedicato proprio agli agricoltori della Cornovaglia, nella fattoria di Sam a Hereford. Ovviamente, allora nessuno si sarebbe immaginato che pochi mesi dopo Lady Middleton si sarebbe trovata a combattere un tumore della cui effettiva gravità non si hanno certezze.

Ma certo Kate in questa situazione ha compreso in prima persona quanto l’equilibrio della psiche sia fondamentale per affrontare con la maggiore serenità possibile una malattia importante come il cancro le cui cure possono avere anche pesanti effetti collaterali. Da indiscrezioni provenienti da fonti vicine ai Principi, pare che a causa della chemioterapia le abbia fatto perdere i capelli e per questo motivo non ha più condiviso alcuna sua foto o video. Ma anche in questo caso non ci sono conferme ufficiali. Sappiamo però che oltre a William può contare sul supporto della sua segretaria personale che è pronta ad ascoltarla perfino di notte.

A maggior ragione la questione della salute mentale è diventata un punto fermo per William e Kate. Da sempre i Principi del Galles supportano le iniziative sulla salute mentale, ritenendola tanto importante quanto la salute fisica. Già nel 2017 promossero la campagna Heads Together, riunendo più associazioni benefiche con l’intento di sensibilizzare le persone su questo tema. E in effetti hanno raggiunto il loro obiettivo. Il nuovo progetto invece si concentra in particolare sulla salute mentale degli agricoltori.