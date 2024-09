Fonte: IPA Kate Middleton

Dopo aver terminato la chemioterapia, Kate Middleton è stata avvistata per la prima volta in pubblico: nella mattina del 22 settembre 2024 la Famiglia Reale si è recata nella chiesa di Crathie Kirk, vicino al castello di Balmoral per la funzione domenicale. Un ritorno alla normalità per la Principessa del Galles, che negli ultimi mesi è stata distante dalla scena pubblica per seguire il trattamento contro il cancro. Con lei, in auto, il Principe William, a cui ha rivolto sorrisi distesi.

Kate Middleton appare in pubblico dopo aver annunciato la fine della chemioterapia

Il 9 settembre 2024 Kate Middleton ha annunciato di aver finito la chemioterapia: in auto con il Principe William, la Principessa è apparsa in forma e sorridente, con un cappello color cachi. Ai Principi del Galles si sono uniti Re Carlo e la Regina Camilla: si sono ritrovati alla chiesa di Crathie Kirk, il luogo di culto dove la Famiglia Reale assiste alla funzione quando si trova nel Castello di Balmoral.

Procede, dunque, un graduale ritorno alla normalità per la Principessa, che è tornata al lavoro dopo pochi giorni dall’annuncio della fine della chemioterapia. Ha tenuto il primo incontro ufficiale dal momento in cui ha dichiarato al mondo intero di avere il cancro, partecipando a una chiacchierata con i responsabili delle associazioni benefiche per la prima infanzia. Una scelta che non è casuale: tutti conoscono l’impegno della Principessa nei confronti delle operazioni benefiche per bambini.

Il ritorno graduale alla normalità

Ha messo in pausa tutti i suoi impegni, dedicandosi a se stessa: una decisione sofferta, ma necessaria. Questo tempo ha insegnato a Kate l’importanza di amare e di essere amati: sebbene il percorso verso la guarigione sia ancora lungo, il miglioramento le consente di essere maggiormente presente, prendendo tutte le precauzioni del caso. Due gli impegni a cui sicuramente nei mesi successivi non mancherà, tra cui il Remembrance Sunday e Together At Christmas.

Dell’incontro sulla prima infanzia che si è tenuto al Castello di Windsor non ci sono foto: a lei si sono uniti i rappresentanti del Royal Foundation Centre per la prima infanzia. Il centro è stato inaugurato nel 2021, fortemente voluto dalla Principessa: durante la cura contro il cancro, è sempre stata aggiornata su tutto. Già nel mese di maggio, secondo alcune fonti, Kate si era sentita “emozionata” all’idea di sentirsi meglio e di prendere nuovamente parte ad alcuni degli impegni.

“Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò”, nel video condiviso sui social insieme al Principe William e ai figli George, Charlotte e Louis, ha spiegato che la sua vita è cambiata in un istante, ritrovandosi a navigare in acque tempestose e su una strada sconosciuta. “Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su tutto”. Le ultime mosse di Kate, in ogni caso, lasciano presagire il meglio.