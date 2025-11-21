Kate Middleton, sguardi innamorati con William e l’abbraccio proibito

Kate Middleton e William alla Royal Variety Performance si sono scambiati sorrisi e sguardi innamorati. E la Principessa del Galles ha rotto il protocollo con l'abbraccio

Getty Images Kate Middleton e William

Il ritorno di Kate Middleton e William alla Royal Albert Hall per lo spettacolo del Royal Variety ha fatto sensazione e non solo per il loro look. La coppia è apparsa innamorata più che mai e gli sguardi teneri o i piccoli gesti di affetto non sono passati inosservati, così come ha fatto scalpore l’abbraccio – un tempo impensabile – tra la Principessa del Galles e Jessie J.

Kate Middleton e William, sempre più innamorati

Kate Middleton era attesa alla Royal Variety Performance da due anni. Infatti, nel 2024 non presenziò all’evento benefico perché aveva appena terminato le cure contro il cancro.

La Principessa del Galles, con un magnifico abito di velluto verde, ha fatto il suo ingresso trionfale insieme a William alla Royal Albert Hall, camminando fianco a fianco sul red carpet. Marito e moglie non si sono dati la mano, mantenendo quel minimo distacco tra loro, attenendosi al protocollo tradizionale. Ma non per questo sono apparsi distanti. In altri termini, si sono comportati da Principi, senza scadere in gesti scontati come camminare mano nella mano, ma si sono dimostrati molto molto attuali rivelando il loro affetto reciproco.

Innanzitutto, Kate era accanto a William e non necessariamente un passo indietro. Posizione invece rispettata quando partecipano a cerimonie formali riguardanti la Monarchia. E poi i due continuavano a scambiarsi sguardi innamorati e sorrisi. E il Principe ha persino teneramente appoggiato la mano sulla schiena della moglie, accompagnandola gentilmente verso l’ingresso

Sembravano davvero essere felici di partecipare al gala, forse perché segnava una sorta di ritorno alla piena normalità dopo la diagnosi di cancro.

La malattia di Kate ha profondamente cambiato il rapporto di coppia, rendendola più forte e unita. Lo stesso William l’ha ammesso in una recente intervista dove ha parlato del momento terribile che ha vissuto e della difficoltà di dire ai loro tre bambini che la mamma era gravemente malata. E adesso che il peggio sembra passato William e Kate si stringono l’uno nell’altra e non vogliono più nascondere il loro affetto reciproco, seppure lo manifestano con gesti semplici e minimi.

In effetti, entrambi sono d’accordo che la famiglia venga prima di tutto, anche della Monarchia e dei suoi protocolli.

Kate Middleton rompe il protocollo con l’abbraccio proibito

A proposito di regole di Corte, la Principessa del Galles ha infranto il protocollo quando si è lasciata abbracciare da Jessie J. Un gesto che solo qualche anno fa sarebbe stato condannato. Infatti, non si dovrebbe nemmeno toccare un membro della Famiglia Reale, figurarci abbracciarlo. Ma i tempi sono giustamente cambiati e certe confidenze ora sono permesse.

Tra l’altro questo abbraccio tra la Principessa e la cantante è ricco di significato e amore. Infatti, Jessie J ha dichiarato: “Da mamma a mamma, che ha appena sconfitto il cancro, volevo solo abbracciarla”.

“Abbiamo riconosciuto che non è una cosa facile da affrontare, soprattutto agli occhi dell’opinione pubblica”, ha aggiunto. Un sentimento evidentemente condiviso dalla Principessa del Galles.

